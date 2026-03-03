Una persona se desplomó y murió en el Parque Bicentenario de Quito

Agentes policiales acordonaron la zona y realizaron el procedimiento de rigor

Testigos aseguraron que el hombre se desplomó mientras estaba en su bicicleta en el Parque Bicentenario.

La mañana de este 3 de marzo de 2026, una persona perdió la vida mientras realizaba actividad física en el Parque Bicentenario, ubicado en el norte de Quito.

El espacio, que a diario recibe a cientos de deportistas y personas que acuden a caminar, correr o montar bicicleta, fue escenario de la emergencia que generó conmoción entre los asistentes.

Al sitio llegaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos Quito quienes realizaron la valoración correspondiente e informaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 65 años.

Según el reporte preliminar, el ciudadano cayó de su bicicleta mientras estaba en movimiento y, tras el impacto, presentó una convulsión. Al momento de la evaluación, no registraba signos vitales y no portaba documentos de identificación.

Levantamiento del cuerpo

Al lugar acudieron agentes policiales para acordonar la zona y realizar el procedimiento de rigor. En un video que circuló en redes sociales se observa la presencia de uniformados y el cuerpo cubierto con un plástico negro, mientras se restringía el paso de los usuarios.

Al lugar arribó un vehículo de Medicina Legal y Ciencias Forenses para efectuar el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, se realizará la autopsia, la cual confirmará oficialmente la causa del fallecimiento.

El hecho causó consternación entre los usuarios habituales del parque, considerado uno de los principales espacios recreativos y deportivos del norte de Quito.

