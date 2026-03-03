Bomberos de Quito atienden emergencia en Cruz Loma y rescatan a dos jóvenes

Rescate en Cruz Loma: dos jóvenes fueron localizados con vida por Bomberos de Quito.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó este martes 3 de marzo sobre el rescate de una persona, en el marco de varias emergencias atendidas en zonas montañosas de la capital durante los últimos días.

Le invitamos a que lea: Las Unidades de Familia de Quito trabajan en estado crítico

Según detalló la institución, la noche anterior se recibió una alerta por dos jóvenes extraviados en el sector de Cruz Loma. De inmediato, equipos especializados acudieron al sitio e iniciaron un operativo de búsqueda.

¿Puede ampliarse el toque de queda a otras provincias de Ecuador? Leer más

Tras un trabajo técnico y coordinado, los rescatistas lograron tomar contacto con ambos jóvenes. En el lugar fueron evaluados por el paramédico de la unidad, quien confirmó que se encontraban en buen estado de salud. Posteriormente, se ejecutó su retorno seguro.

⛰️ #RescateEnMontaña | La noche de ayer, recibimos una alerta por dos jóvenes extraviados en el sector de Cruz Loma. De inmediato, nuestro equipo acudió al lugar e inició la búsqueda.



👩‍🚒 Tras un trabajo técnico y coordinado, se logró tomar contacto con ambos. Fueron evaluados… pic.twitter.com/8MzAfzRwWS — Bomberos Quito (@BomberosQuito) March 3, 2026

Rescate en el Rucu Pichincha

Este no ha sido el único incidente reciente en las montañas de Quito. El pasado 28 de febrero de 2026, el Cuerpo de Bomberos de Quito también ejecutó una operación de rescate tras recibir la alerta de cuatro jóvenes que habían escalado hasta la cumbre del Rucu Pichincha y no podían descender.

“Al llegar, encontramos a tres jóvenes de 20 años y una de 18, uno de ellos con una lesión muscular”, detallaron los bomberos en una publicación en su cuenta oficial de la red social X, acompañada de fotografías del operativo.

⛰️ #RescateEnMontaña | La noche de ayer ayudamos a cuatro personas que habían subido hasta la cumbre del Rucu Pichincha y no podían descender.



🧑🏻‍🚒 Nuestra grupo especializado de rescate en alta montaña se movilizó de inmediato hasta el lugar.



💪 Al llegar, encontramos a tres… pic.twitter.com/CXgqXgfBPd — Bomberos Quito (@BomberosQuito) March 1, 2026

El equipo brindó asistencia en el sitio y logró evacuar a los excursionistas de manera segura.

Llamado a la prevención

Desde la institución recordaron que la montaña “exige planificación y respeto” e hicieron un llamado a la ciudadanía a realizar recorridos en horas de la mañana y evitar riesgos innecesarios.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.