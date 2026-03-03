Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

rescate de personas -quito
Rescate en Cruz Loma: dos jóvenes fueron localizados con vida por Bomberos de Quito.Cortesía Bomberos

Bomberos de Quito atienden emergencia en Cruz Loma y rescatan a dos jóvenes

Cruz Loma: Bomberos de Quito rescatan a dos jóvenes extraviados en operativo nocturno

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó este martes 3 de marzo sobre el rescate de una persona, en el marco de varias emergencias atendidas en zonas montañosas de la capital durante los últimos días.

Le invitamos a que lea: Las Unidades de Familia de Quito trabajan en estado crítico

Según detalló la institución, la noche anterior se recibió una alerta por dos jóvenes extraviados en el sector de Cruz Loma. De inmediato, equipos especializados acudieron al sitio e iniciaron un operativo de búsqueda.

Un nuevo toque de queda en Ecuador

¿Puede ampliarse el toque de queda a otras provincias de Ecuador?

Leer más

Tras un trabajo técnico y coordinado, los rescatistas lograron tomar contacto con ambos jóvenes. En el lugar fueron evaluados por el paramédico de la unidad, quien confirmó que se encontraban en buen estado de salud. Posteriormente, se ejecutó su retorno seguro.

RELACIONADAS

Rescate en el Rucu Pichincha

Este no ha sido el único incidente reciente en las montañas de Quito. El pasado 28 de febrero de 2026, el Cuerpo de Bomberos de Quito también ejecutó una operación de rescate tras recibir la alerta de cuatro jóvenes que habían escalado hasta la cumbre del Rucu Pichincha y no podían descender.

“Al llegar, encontramos a tres jóvenes de 20 años y una de 18, uno de ellos con una lesión muscular”, detallaron los bomberos en una publicación en su cuenta oficial de la red social X, acompañada de fotografías del operativo.

RELACIONADAS

El equipo brindó asistencia en el sitio y logró evacuar a los excursionistas de manera segura.

Llamado a la prevención

Desde la institución recordaron que la montaña “exige planificación y respeto” e hicieron un llamado a la ciudadanía a realizar recorridos en horas de la mañana y evitar riesgos innecesarios.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Bill Clinton afirma no haber conocido los delitos de Epstein ante el Congreso

  2. Sanción por incumplir el toque de queda en Ecuador: ¿Cuál y quién controla?

  3. Estos son los productos a los cuales Colombia pretende establecer el 50 % de arancel

  4. Allyson Carrillo: "Carla Sala y Adrián Contreras harán una gran dupla"

  5. Accidente en Quito: camión de basura se impactó contra una vivienda

LO MÁS VISTO

  1. John Reimberg sobre el toque de queda: “Quédense en sus casas. Estamos en una guerra"

  2. Tribunal fija nueva fecha para la audiencia de apelación de Aquiles Álvarez

  3. Matriculación vehicular marzo 2026: Turnos y requisitos para placas terminadas en 2

  4. Vivienda en La Unión colapsa durante visita humanitaria de Rovira y Gellibert

  5. Caso Goleada: Fiscalía no comparece y Tribunal declara fallida la audiencia

Te recomendamos