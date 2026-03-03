Sepultan a ‘El Mencho’: Los detalles del operativo y el funeral en Jalisco

Integrantes del cortejo fúnebre trasladan un arreglo de rosas rojas durante el sepelio de ‘El Mencho’, en medio de un fuerte operativo en Jalisco.

Bajo un fuerte despliegue de seguridad y en un ataúd color oro, los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fueron sepultados este lunes 02 de marzo, en un cementerio del municipio de Zapopan. Quien fuera la figura principal del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recibió el último adiós en un acto resguardado por fuerzas federales, estatales y municipales.

Al llegar a la capilla, una banda de música regional interpretó temas como “El muchacho alegre”, en una ceremonia que contó con vigilancia permanente de los tres niveles de gobierno.

El féretro dorado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, fue trasladado al camposanto de Zapopan bajo un fuerte operativo de seguridad. Foto: EFE

Rosas blancas y el alias del ‘Gallo’

El recinto se llenó de arreglos de rosas blancas, destacando uno con las siglas de la organización delictiva CJNG. Otro arreglo, compuesto por rosas rojas en forma de gallo, hacía referencia al alias con el que se conocía al sujeto: “El señor de los gallos”. La mayoría de las ofrendas florales llegaron sin identificación, una medida para evitar el rastreo de los remitentes por parte de los agentes presentes en el lugar.

El operativo en el municipio de Tapalpa

Oseguera Cervantes mantuvo su movilidad durante años mediante una red de protección en áreas rurales y urbanas de Jalisco. Sin embargo, un operativo encabezado por el Ejército Mexicano logró su localización en el municipio de Tapalpa, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la acción participó un comando de Fuerzas Especiales con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Inteligencia militar y la ubicación final

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que el seguimiento a una mujer del entorno de Oseguera fue fundamental para confirmar su paradero. El pasado 20 de febrero, trabajos de inteligencia detectaron el traslado de una de las parejas del investigado hacia un inmueble en el poblado de Tapalpa.

Pese a que la mujer se retiró del lugar al día siguiente, la presencia de un círculo de seguridad armado permitió a las fuerzas federales confirmar que el objetivo permanecía en la instalación, procediendo con la intervención que finalizó su periodo de evasión.

