Sheinbaum analiza demanda contra Elon Musk por acusaciones de narcogobierno

Claudia Sheinbaum, durante su rueda de prensa en Palacio Nacional, anunció que evalúa acciones legales contra Elon Musk tras acusaciones vinculadas al crimen organizado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este 24 de febrero de 2026 que su equipo jurídico analiza posibles acciones legales luego de las declaraciones realizadas por el empresario Elon Musk, propietario de Tesla, quien cuestionó públicamente a su gobierno en la red social X.

Durante una intervención pública, la mandataria explicó que el tema ya está en manos de sus abogados. “Estamos considerando si hacemos algún asunto legal; lo están revisando los abogados”, señaló. Pese a la polémica generada por el mensaje del magnate, Sheinbaum sostuvo que su principal preocupación es la percepción de la ciudadanía mexicana sobre su administración.

Según la presidenta, la mayoría de la población reconoce el trabajo del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, especialmente en áreas como seguridad y bienestar social. “A mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad. La gran mayoría de la gente reconoce el trabajo que estamos haciendo todos los días por el bien del país y de los mexicanos”, manifestó.

Sheinbaum rechaza señalamientos de narcogobierno

En su pronunciamiento, la jefa de Estado también respondió a los comentarios que califican a México como un “narcogobierno”, afirmando que se trata de acusaciones sin fundamento.

Sheinbaum consideró que este tipo de señalamientos carecen de sustento y forman parte de críticas reiteradas contra su administración. “Decir que México es un narcogobierno es absurdo. Si antes lo era, ahora lo es todavía más. Son afirmaciones que se caen por sí solas”, expresó.

La mandataria también mencionó los cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad del gobierno, incluida la política conocida como “abrazos, no balazos”, que ha sido motivo de debate en el país.

De acuerdo con Sheinbaum, las críticas persisten independientemente de las acciones que adopte su administración frente al crimen organizado. “Nunca van a estar de acuerdo con nosotros, hagamos lo que hagamos”, sostuvo.

Aun así, reiteró que su gobierno continuará guiándose por la opinión de la ciudadanía y por la atención a los sectores más vulnerables. “Lo que realmente importa para nosotros es escuchar a las y los mexicanos, atender sus críticas y su reconocimiento. Para eso fuimos elegidos”, afirmó.

El mensaje de Elon Musk que desató la polémica

La respuesta de la presidenta se produjo después de que Elon Musk, considerado el hombre más rico del mundo, publicara un comentario en X en el que cuestionó el liderazgo de la mandataria mexicana.

En su mensaje, Musk insinuó que Sheinbaum responde a intereses del narcotráfico. “Ella solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel”, escribió el empresario en la plataforma.

El comentario surgió como reacción a un video difundido en redes sociales donde la presidenta afirma que regresar a una guerra frontal contra el narcotráfico no sería una opción, al considerar que estaría fuera del marco legal.

Las declaraciones se producen además en un contexto de tensión tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrida el 22 de febrero de 2026 en el estado de Jalisco.

