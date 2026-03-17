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Rafael Correa
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa.Miguel Gutiérrez/ ARCHIVO EFE

Diputado uruguayo cuestiona la visita de Rafael Correa a ese país

El congresista lamentó que un "prófugo de la justicia" llegue a realizar actividades en Uruguay

El expresidente de la República, Rafael Correa, se encuentra de visita en Uruguay. Pero su llegada al país sudamericano ha generado cuestionamientos por parte de varios actores políticos, entre ellos, el diputado Juan Martín Rodríguez.

El congresista, quien representa al Partido Nacional y funge como secretario general del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, rechazó la presencia de Correa en Uruguay, a quien calificó como "prófugo de la justicia".

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"Hemos trasladado a las autoridades del @PNACIONAL (Partido Nacional), que le hagamos llegar a la Vicepresidente @CosseCarolina nuestro rechazo, en cuanto a recibir en su condición, a este prófugo de la Justicia por delitos de corrupción", expuso el legislador uruguayo en su cuenta de X, el lunes 16 de marzo.

Horas antes, Rodríguez, en forma sarcástica, indicó que la llegada de Correa a Uruguay era un "acierto" del Gobierno presidido por Yamandú Orsi y del canciller Mario Lubetkin.

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Canciller de Uruguay se pronuncia sobre la vista de Rafael Correa a Uruguay

En declaraciones a medios uruguayos, el canciller Lubetkin se pronunció sobre la llegada de Correa a ese país sudamericano.

"Si (Correa) puedo entrar a este país es porque no tiene ninguna dificultad de venir a este país. Tendrá su visa en regla (...) Este país es libre. Basta que no se pase en los aspectos legales, todos los ciudadanos del mundo pueden entrar a nuestro país", manifestó el canciller.

Consultado sobre los cuestionamientos del Partido Nacional, Lubetkin afirmó que, de existir alertas de Interpol por órdenes de captura, no se le habría permitido el ingreso al país.

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El funcionario señaló que no habló del tema con el presidente Orsi. "Son todos temas técnicos. Un ciudadano, cuando pide la visa, se le hacen todos los chequeos, todos los análisis", dijo. Indicó también que no estaba previsto que Correa sea recibido por autoridades uruguayas.

¿Qué hace Rafael Correa en Uruguay?

Rafael Correa, sentenciado en Ecuador, realiza una visita a Uruguay, donde entrevistó para su pódcast a la exvicepresidenta Lucía Topolansky, quien ejerció el cargo en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez.

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