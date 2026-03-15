Noboa y Correa enfrentan opiniones en redes sobre Acuerdo Comercial con EE. UU.

La controversia se originó tras publicación de Noboa en la que defendió firma de un Acuerdo de Comercio Recíproco con EE.UU.

Un intercambio de mensajes en la red social X entre el presidente Daniel Noboa y el exmandatario Rafael Correa volvió a evidenciar la polarización política.

Un intercambio de mensajes en la red social X entre el presidente Daniel Noboa y el exmandatario Rafael Correa volvió a evidenciar la polarización política en torno a la política comercial y la relación de Ecuador con Estados Unidos.

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La controversia se originó tras una publicación de Noboa en la que defendió la firma de un Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos, al que atribuyó la eliminación de una sobretasa arancelaria que, según indicó, afectaba a productos ecuatorianos.

El presidente sostuvo que el país tenía “dos caminos: quedarse quieto o ir a buscar mejores condiciones” y aseguró que el acuerdo beneficiaría al 53 % de las exportaciones no petroleras, además de consolidar sectores productivos y abrir oportunidades para nuevos bienes en el mercado estadounidense.

El pacto establece compromisos mutuos orientados a eliminar o reducir aranceles y a gestionar cuotas de importación. Imagen elaborada con IA

Respuesta de Rafael Correa

Horas después, Correa respondió con un mensaje de tono confrontacional. En su publicación, cuestionó la decisión del Gobierno y afirmó que Ecuador “siempre ha tenido un camino: el de la dignidad y el bien común”.

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El exmandatario acusó a Noboa de haber “entregado el país a los intereses estadounidenses” y criticó el acuerdo comercial en un contexto que, según él, desfavorece a Ecuador por los subsidios agrícolas que existen en Estados Unidos. En su mensaje, Correa también lanzó descalificaciones personales contra el actual presidente.

La respuesta de Noboa no tardó en llegar. En un nuevo mensaje, el mandatario defendió la apertura comercial como una vía para impulsar inversión y empleo, y contraatacó responsabilizando al correísmo por el deterioro de la seguridad en el país. “El país se lo regalaste tú a los narcos, y lo estamos recuperando”, escribió, cerrando su publicación con una frase de advertencia política dirigida a su antecesor.

No profugo, abrimos el Ecuador al comercio, la inversion y el empleo.



El país se lo regalaste tu a los narcos, y lo estamos recuperando.



Te queda poco… https://t.co/deuSsMRI4u — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 15, 2026

Impacto en las exportaciones

Según explicó el presidente Daniel Noboa, el acuerdo alcanzado tiene un impacto directo sobre más de la mitad de las exportaciones no petroleras del país, abarcando actividades productivas que sostienen miles de plazas de trabajo en Ecuador.

Dentro de los rubros que podrían beneficiarse figuran productos agrícolas y agroindustriales con alta demanda en Estados Unidos, entre ellos el camarón, el banano, las flores y el cacao, que ya ocupan un lugar relevante en ese mercado.

Desde el Ejecutivo se argumenta que la eliminación de la sobretasa arancelaria fortalecerá la posición de los exportadores ecuatorianos, en especial frente a naciones de la región que cuentan desde hace años con acuerdos comerciales vigentes con Estados Unidos.

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