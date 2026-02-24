¿Cómo afecta a Ecuador la muerte de El Mencho? Advierten posible reacomodo criminal

La captura de ‘El Mencho’, líder del CJNG, abre interrogantes sobre el impacto en Ecuador, país clave en las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abre un nuevo escenario en el mapa del narcotráfico regional. Analistas advierten que la caída de un capo de esta magnitud no implica la desaparición de la estructura criminal, sino una etapa de reacomodos internos y disputas por el control de rutas estratégicas, cuyos efectos pueden extenderse más allá de México.

En ese contexto, Ecuador vuelve a estar en el radar. El país se ha consolidado como un punto clave para la salida de droga hacia otros continentes, en alianza con organizaciones extranjeras y bandas locales. Por ello, cualquier movimiento en las cúpulas del crimen organizado internacional podría repercutir en la dinámica de violencia y en la disputa por territorios dentro del país.

Automóviles y camiones quemados, por grupos del crimen organizado en respuesta a una operación para arrestar a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una carretera en el estado de Jalisco. AFP

¿Qué podría pasar en Ecuador tras la caída de alias El Mencho?

El experto en seguridad Daniel Pontón advierte que todavía es temprano para establecer conclusiones definitivas sobre los efectos que podría tener en Ecuador la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, sostiene que es posible analizar algunos escenarios hipotéticos a partir de lo ocurrido en otros momentos del narcotráfico en la región.

“Es prematuro todavía poder sacar alguna conclusión más certera de lo que podría pasar en el Ecuador. Todavía lo que podemos hablar son elucubraciones, hipótesis”, explica el especialista. Según Pontón, la historia del crimen organizado muestra que la caída de un capo no significa necesariamente el debilitamiento definitivo de las redes criminales.

El analista recuerda que el negocio del narcotráfico suele reorganizarse rápidamente. “Las estructuras se cambian, las actividades persisten, o sea, la economía persiste”, señala. En ese sentido, advierte que lo verdaderamente relevante será observar quién asumirá el control de las rutas y las redes que operaban bajo la influencia del cartel.

Uno de los puntos de atención para Ecuador es precisamente la disputa por esos espacios. A su criterio, el debilitamiento del CJNG podría abrir un periodo de reacomodo entre organizaciones criminales, tanto en México como en los países que forman parte de la cadena del narcotráfico.

Ese escenario, advierte, podría trasladarse al territorio ecuatoriano a través de la violencia. “Esa disputa en México obviamente se libra con sangre. Y el escenario de la sangre posiblemente pueda ser el Ecuador”, afirma. De acuerdo con el especialista, el debilitamiento del respaldo que el cartel brindaba a ciertas estructuras locales podría provocar enfrentamientos por el control del negocio ilegal.

Qué deberían hacer las autoridades

Frente a este panorama, el experto considera que la respuesta del Estado debe centrarse en inteligencia estratégica y análisis de largo plazo. “Se requiere inteligencia estratégica. Una visión menos táctica y más de mediano y largo plazo”, señala.

Para Pontón, uno de los problemas que enfrenta Ecuador es la debilidad en la cooperación internacional. “Una mala noticia es que Ecuador no tiene relaciones con México, y eso debilita la cooperación entre policías”, advierte. Aunque existen canales de intercambio de información, la falta de relaciones diplomáticas fluidas puede dificultar el acceso a datos clave sobre los carteles.

El especialista también sostiene que Ecuador debe comprender su rol dentro del mercado global de drogas. “La especialización del Ecuador es salida de droga”, afirma. En contraste, explica que en países como Colombia se concentra principalmente la producción.

El escenario que advierte la experta Michelle Maffei

Para la especialista en crimen organizado transnacional, Michelle Maffei, la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, podría abrir un periodo de inestabilidad dentro del propio cartel y tener efectos indirectos en Ecuador. Explica que los cárteles mexicanos suelen tener estructuras familiares o dinásticas, por lo que tras la muerte de su principal líder es probable que se produzca una disputa interna por el control. En ese contexto, advierte que “sí va a haber una disputa brutal del poder, porque en México hay una particularidad de los cárteles que son dinásticos. Es decir, El Mencho muere y por default uno de sus hijos o alguien de su familia tiene que tomar la batuta”.

A esta situación se suma la captura o muerte de varios integrantes cercanos al líder criminal, lo que podría debilitar aún más la estructura de mando del cartel. Según Maffei, la violencia que vive México no se explica únicamente por la caída del capo, sino también por los golpes que ha recibido su círculo cercano. En ese sentido, señala que “no solamente es por la muerte de El Mencho, sino porque lo mataron a su mano derecha, que era el operador financiero, y lo arrestaron al yerno de El Mencho”.

Fotografía que muestra un bloqueo con vehículos incendiados este domingo 22 de febrero, en una vía de Guadalajara (México). Francisco Guasco / EFE

Este escenario podría provocar una fragmentación del grupo criminal que termine impactando a organizaciones vinculadas con él en Ecuador. De acuerdo con la especialista, no sería extraño que el debilitamiento del cartel se refleje también en sus aliados locales. Por ello sostiene que “no me llamaría la atención que en México se fraccione Jalisco Nueva Generación”, lo que a su vez podría generar que estructuras criminales ecuatorianas asociadas a esa red también atraviesen procesos de división interna.

Minería ilegal y rutas del narcotráfico, los focos tras la caída del Mencho

Además del narcotráfico, la especialista menciona que ciertas economías ilegales podrían ganar protagonismo. En particular, señala que algunos puntos del país podrían registrar movimientos vinculados a la minería ilegal y otras actividades ilícitas. En ese sentido advierte que “no me llamaría la atención que Puerto Bolívar vea un despunte en el oro, tampoco en ciertos puntos de Guayaquil”.

Dentro de ese escenario, uno de los grupos que podría reforzar su presencia es Los Lobos, organización que ha logrado consolidar operaciones en distintos mercados ilícitos. De acuerdo con Maffei, esta estructura criminal “tiene una supremacía muy interesante en proyectos mineros ilegales”, lo que podría influir en la dinámica del crimen organizado en el país.

La posible fragmentación del CJNG también podría generar movimientos entre otros carteles mexicanos que busquen ocupar espacios dentro del mercado criminal. Según la experta, no sería extraño que organizaciones rivales intenten expandirse en medio del reacomodo del poder. Por ello señala que “no me llamaría la atención que Sinaloa empiece a crecer nuevamente”, en un escenario marcado por la incertidumbre y la disputa entre estructuras criminales.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Rastreo de redes

Claves para contener el avance del crimen organizado

Frente a ese panorama, la especialista considera que las autoridades ecuatorianas deben centrarse en golpear las estructuras que conectan a las bandas locales con los carteles internacionales. En esa línea sostiene que el país tendrá que endurecer sus acciones contra las cabezas del crimen organizado, porque “les va a tocar hacer un crackdown brutal en los capos y en los líderes de facto que puedan tener una conexión directa con los cárteles mexicanos”.

Maffei también subraya que el control del sistema penitenciario es clave para evitar que las organizaciones criminales sigan operando desde prisión. A su juicio, el país necesita cárceles con controles mucho más estrictos, ya que “tú necesitas centros penitenciarios que sean básicamente imposibles, nadie de entrar y de salir y que las comunicaciones sean cero por default”.

Además, considera fundamental desarticular a los intermediarios que facilitan las operaciones criminales, especialmente aquellos que conectan a las organizaciones con puertos, sistema financiero o instituciones. En ese sentido explica que el llamado “broker criminal es básicamente la persona que tiene las conexiones con los agentes portuarios, con la justicia en el Ecuador y también con ciertos bancos”.

Dos visiones sobre la relación entre Ecuador y México

A diferencia del análisis de Pontón, quien advierte que la limitada comunicación entre las autoridades de México y Ecuador debilita la cooperación policial, la especialista Michelle Maffei considera que el impacto de esa ruptura en la lucha contra el crimen organizado es relativo.

Desde su perspectiva, los resultados dependen en mayor medida de las acciones internas que adopte cada país para enfrentar las redes criminales. En ese sentido sostiene que “es mucho más importante qué es lo que hace un país contra la corrupción… versus simplemente una cooperación entre gobiernos de turno”.

Bajo esa lógica, Maffei afirma que la efectividad en el combate contra el crimen organizado se define principalmente dentro de las propias instituciones del Estado. Por ello enfatiza que “el 80% de los resultados que un país obtenga para el combate contra el crimen organizado viene del mismo país por default”.

Las conclusiones de los expertos sobre el reacomodo criminal

Pontón y Maffei coinciden en que la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes abre un periodo de incertidumbre dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación y en las redes criminales que operan en la región. Mientras Pontón advierte que los reacomodos dentro del cartel podrían generar disputas por rutas y provocar efectos en países como Ecuador, Maffei subraya que la capacidad de respuesta del Estado será determinante para evitar una escalada de violencia. En ese escenario, el futuro dependerá tanto de cómo evolucionen las pugnas dentro del narcotráfico internacional como de la fortaleza de las instituciones ecuatorianas para anticiparse a esos cambios.

