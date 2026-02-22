El Mencho abatido: Cancillería emite recomendaciones para ecuatorianos en México

El capo del narcotráfico Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido este 22 de febrero de 2026 por fuerzas federales de Jalisco

La Cancillería de Ecuador emitió este 22 de febrero de 2026 recomendaciones para la comunidad ecuatoriana en México en medio de la tensión registrada por la muerte del capo del narcotráfico y líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Afectaciones a la movilidad en México

A través de un comunicado, la Cancillería ecuatoriana informó que la muerte de alias El Mencho provocó incidentes de seguridad en algunas localidades de México, así como afectaciones en la normal movilidad en distintas zonas del país.

Cancillería de Ecuador recomienda que los ecuatorianos en México revisen las cuentas oficiales de las autoridades mexicanas, así como revisar el estado de sus vuelos ante posibles cancelaciones o cierres de aeropuertos o carreteras.

Contactos de emergencia en México

La Cancillería informó que la Sección de Intereses el Ecuador en México se encuentra disponible para brindar asistencia a los ecuatorianos que lo requieran. Las vías de contacto son las siguientes:

Teléfono: +52 55 2302 8953

Correo: seccion.ecuamex@cancilleria.gob.ec

Relaciones entre Ecuador y México

Desde abril de 2024, Ecuador y México mantienen rotas sus relaciones diplomáticas tras la captura del exvicepresidente Jorge Glas al interior de la embajada mexicana en Quito. La acción del gobierno del presidente Daniel Noboa derivó en una demanda ante la Corte Internacional de Justicia que sigue su trámite en La Haya.

El Mencho, líder del narcotráfico abatido

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en el estado de Jalisco. Oseguera Cervantes, de 56 años y alias El Mencho, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

