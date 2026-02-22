¿Quién era El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación abatido en México?

Nemesio Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses

Este domingo 22 de febrero, medios mexicanos como El Universal y NMás (Grupo Televisa) han confirmado que fuerzas especiales de ese país y de Estados Unidos abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque oficialmente el Gobierno de México aún no ha confirmado la muerte de El Mencho, fuentes del Ejército han señalado a varios medios sobre la veracidad de este hecho. Ya desde temprano, este domingo, grupos criminale han causado desmanes en diversos estados del país.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, confirmó que un operativo federal en el municipio de Tapalpa, sur del estado, generó enfrentamientos en esa zona. Como respuesta, señaló, individuos han quemado vehículos para bloquear carreteras e impedir la acción de las autoridades.

En Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Tamaulipas y Aguascalientes, se registran vehículos quemados, así como incendios a farmacias y otros locales comerciales. Asimismo, en Jalisco, se ha pedido a la ciudadanía no salir de sus casas.

El Mencho: el narco más buscado del mundo

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido con el alias de “El Mencho”, de 59 años, era el máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.

Su figura se convirtió en una de las más buscadas por autoridades mexicanas y estadounidenses. El Gobierno de este último país ofrecía 15 millones de dólares de recompensa por su captura.

Originario del estado de Michoacán, Oseguera Cervantes inició su trayectoria en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico tras haber migrado y sido detenido en Estados Unidos en su juventud.

Con el tiempo, escaló posiciones dentro de estructuras criminales hasta consolidar, a inicios de la década de 2010, el CJNG como un grupo independiente con base en Jalisco, tras una ruptura con el Cártel del Milenio.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia territorial a gran parte del país y diversificó sus operaciones ilícitas, que incluían tráfico de drogas sintéticas, extorsión y lavado de dinero.

El grupo se caracterizó por su alto poder de fuego y por la difusión de mensajes propagandísticos en redes sociales, con los que buscaba proyectar fuerza frente a rivales y autoridades.

Las agencias de seguridad lo señalaron como uno de los principales responsables del auge de la violencia en diversas regiones de México, debido a enfrentamientos con cárteles rivales y fuerzas del orden. En varias ocasiones, operativos para capturarlo derivaron en bloqueos, quema de vehículos y ataques coordinados contra instalaciones oficiales.

Analistas mexicanos ya advierten que la caída de un líder de esta magnitud puede generar reacomodos internos, disputas por el control del grupo y posibles episodios de violencia, en un contexto donde el CJNG mantiene influencia en varios estados del país.

