Quito: Tres detenidos por amenazas y robo a jóvenes en Cumbayá

Captura de sospechosos de robo y amenazas en Cumbayá genera respuesta inmediata de las autoridades

Policía Nacional detiene a tres sospechosos de amenazas y robo a jóvenes en Cumbayá, Quito

La Policía Nacional capturó a tres personas, entre ellas una mujer embarazada, señaladas por varios jóvenes como presuntas responsables de amenazas y robo en la vía pública, en el sector de Cumbayá, al oriente de Quito.

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El hecho se registró la tarde del viernes 13 de marzo, luego de que el ECU 911 alertara a los agentes sobre la presencia de individuos sospechosos que habrían abordado a adolescentes en la calle.

Persecución policial y captura

Según el reporte de la Policía, los uniformados se dirigieron a la intersección de la avenida Pampite con la calle Chimborazo, donde los vecinos denunciaron la presencia de dos mujeres y un hombre actuando de manera sospechosa. Testigos indicaron que los sospechosos se movilizaban en un taxi amarillo sin placas.

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Durante el patrullaje, los agentes localizaron un vehículo con características similares cerca de un centro comercial. Al notar la presencia policial, el conductor intentó huir por la avenida Manuela Sáenz, iniciándose una persecución que culminó aproximadamente 300 metros después, donde finalmente se logró la detención de los sospechosos.

En el registro del vehículo, la Policía encontró varios teléfonos celulares que, posteriormente, fueron reconocidos por los jóvenes afectados.

Detalles de los hechos

De acuerdo con los testimonios de las víctimas, el incidente ocurrió alrededor de las 13:40, mientras caminaban por la avenida Pampite. Según relataron, las dos mujeres los detuvieron, los amenazaron y les exigieron información personal, contraseñas y números de familiares, presuntamente para exigir dinero.

Los jóvenes señalaron que los sospechosos les mostraron fotografías tomadas desde atrás y afirmaron pertenecer a un grupo delictivo, además de amenazarlos con armas.

🚨 TRES APREHENDIDOS POR PRESUNTO SECUESTRO



En Cumbayá, #DMQ, tras una persecución ininterrumpida, aprehendimos a 03 ciudadanos presuntamente implicados en el delito de secuestro y extorsión.



Indicios:

✅ 01 vehículo retenido

✅ 03 celulares recuperados#PolicíaEcuador pic.twitter.com/28c5hujLAh — Policía Ecuador Quito - Zona 9 (@PoliciaEcZona9) March 14, 2026

Identidad de los detenidos

Los capturados fueron identificados como:

Franco Jairo, 29 años

Nathaly Michelle, 30 años

Katherine Pamela, 30 años

Tras la detención, los sospechosos fueron trasladados a un centro de salud en Yaruquí para la evaluación médica, y luego puestos a órdenes de la Unidad de Flagrancia, donde se inició el proceso judicial correspondiente. El vehículo amarillo utilizado en el hecho fue ingresado a los patios de la Policía Judicial como evidencia dentro de la investigación.

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