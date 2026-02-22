Grupos criminales bloquean con incendios vías de varios estados de México

Hay enfrentamientos entre brazos armados del narcotráfico y fuerzas federales de seguridad en varios estados

Fotografía que muestra un bloqueo con vehículos incendiados este domingo 22 de febrero, en una vía de Guadalajara (México).

Este domingo 22 de febrero, supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco, Michoacán (oeste de México) y Tamaulipas (norte) con vehículos incendiados, y quemaron varios negocios en Guanajuato (oeste), en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona, según informaron las autoridades.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que un operativo federal en el municipio de Tapalpa, sur del estado, "ha derivado en enfrentamientos en la zona" y que, como reacción, "en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades".

(Te puede interesar: Abaten en México a 'El Mencho', líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG))

Lemus señaló que ordenó activar el "código rojo" para proteger a la población, al tiempo que se ha suspendido el transporte público de forma temporal en algunas zonas, y que se ha instalado una Mesa de Seguridad, que sesionará de manera permanente, en coordinación con fuerzas federales.

Aunque no existe una confirmación oficial por parte del Gobierno de México, fuentes han señalado a medios de ese país que estos hechos responden a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por parte de fuerzas de esa nación y de Estados Unidos.

Ataque armado en parque infantil de México deja al menos ocho menores heridos Leer más

Bloqueos de carreteras por "labores para la captura de objetivos criminales"

En Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó de bloqueos en carreteras que se produjeron en el marco de "labores para la captura de objetivos criminales", sin dar más detalles.

Mientras que en la terminal de autobuses de Morelia, capital de Michoacán, han sido suspendidas las salidas hasta nuevo aviso.

En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz confirmó que se "han registrado quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos de Guanajuato", derivado de la acción federal.

Y en el norteño Tamaulipas, la vocería del estado ha informado de bloqueos con vehículos quemados en distintas carreteras a lo largo de la mañana.

🇲🇽 | URGENTE - EL MENCHO ABATIDO: Reportes de enfrentamientos entre el cártel CJNG y las fuerzas del orden en todo el estado de Jalisco después de que su líder, "El Mencho", fuera asesinado en una redada policial hace unas horas. pic.twitter.com/8tbZzlC7eO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 22, 2026

Incendios en diversas ciudades mexicanas

Medios locales también han informado de incendios en avenidas y negocios de Colima, Nayarit (oeste) y Aguascalientes (centro), sin confirmación de las autoridades.

En imágenes difundidas por medios y redes sociales, se observan vehículos en llamas atravesados sobre carreteras y columnas de humo visibles a varios metros de distancia, en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Tamaulipas y Aguascalientes. También circulan imágenes de negocios incendiados en Guanajuato. Hasta ahora, no se ha informado de personas lesionadas.

(Lee también: Agentes de seguridad abaten a intruso en la residencia de Donald Trump en Florida)

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México indicó en un comunicado que "se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales".

De momento, tampoco hay información oficial sobre el resultado del operativo.

Las autoridades han exhortado a la población a mantenerse en sus casas ante el riesgo y a evitar las zonas donde se registran los bloqueos y enfrentamientos.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!