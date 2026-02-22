Agentes de seguridad abaten a intruso en la residencia de Donald Trump en Florida

Un hombre armado entró ilegalmente en la residencia del presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago

Un hombre armado que entró ilegalmente en la residencia del presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad, informó este domingo 22 de febrero un funcionario del Servicio Secreto.

Trump estaba en Washington en el momento del incidente, que según los funcionarios ocurrió alrededor de la 01:30 locales (06:30 GMT).

"Un hombre armado fue abatido a tiros (...) tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta mañana", dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, en una publicación en X.

El sospechoso, de unos veinte años, fue observado en la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible, según informó la agencia en un comunicado. Después de confrontar al hombre, los oficiales efectuaron varios disparos, dijo.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

Durante una breve conferencia de prensa, las autoridades dieron algunos detalles del enfrentamiento. "Lo único que le dijimos fue 'suelte lo que lleva', es decir, el bidón de gasolina y el rifle", declaró el sheriff Ric Bradshaw, del condado de Palm Beach.

"En ese momento, dejó el bidón de gasolina y levantó el rifle en posición de disparo", y fue "allí" que un policía del condado de Palm Beach y agentes del Servicio Secreto "abrieron fuego y neutralizaron la amenaza".

El sospechoso "murió en el lugar", declaró Bradshaw. Ningún agente resultó herido.

Donald Trump fue blanco de dos intentos de asesinato durante la campaña presidencial de 2024

Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre la identidad del sospechoso, pero en la rueda de prensa mostraron una imagen del rifle incautado.

El FBI pidió a los residentes de la zona que revisaran sus cámaras de seguridad exteriores.

Trump fue blanco de dos intentos de asesinato durante la campaña presidencial de 2024.

En julio ese año recibió un disparo en la oreja durante un mitin en Pensilvania. Un asistente al acto resultó muerto. Dos meses después, fue blanco de otro intento de homicidio en un campo de golf de Florida. El Servicio Secreto enfrentó fuertes críticas en ambos incidentes.

Estados Unidos tiene más armas que habitantes: uno de cada tres adultos posee al menos un arma, y casi la mitad vive en un hogar con un arma.

