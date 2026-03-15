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Cartas de lectores | Cómo aplicar la IA

¿Quién se queda con el valor, cómo se desarrollan capacidades, qué pasa con los trabajadores?

Retrasar la adopción de tecnología puede ser una ventaja, porque da tiempo para crear reglas y evitar errores. Un sistema de pagos en Brasil muestra cómo una buena estrategia puede poner a un país como referente.

El desafío real de la IA para muchos países es la brecha entre lo que la tecnología puede hacer y lo que sus instituciones pueden gestionar. ¿Quién se queda con el valor, cómo se desarrollan capacidades, qué pasa con los trabajadores? La automatización prematura puede debilitar economías. Economías de ingresos medios necesitan avanzar con estrategia: primero digitalizar, luego automatizar y fortalecer capacidades. Seguir este orden también es una forma de soberanía.

Jéssica Crespo

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