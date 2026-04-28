Pasaje en Guayaquil: proponen tarifas de hasta $0,50 en buses urbanos

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

¿Qué ocurre con el pasaje en Guayaquil? El Municipio de Guayaquil inició la socialización de una ordenanza que redefine las tarifas del transporte público urbano.

Los valores van desde $0,30 hasta $0,50 según el nivel de servicio y cumplimiento técnico de las unidades.

El costo del pasaje en la ciudad podría cambiar en las próximas semanas.

El pasaje vuelve a ser noticia. El Municipio de Guayaquil inició oficialmente la socialización del proyecto de ordenanza que busca regular las nuevas tarifas del transporte urbano colectivo en la ciudad.

La propuesta, publicada en la página oficial municipal, plantea una nueva política tarifaria basada en estudios técnicos, jurídicos y financieros. El objetivo es mejorar la calidad del servicio, garantizar condiciones adecuadas de operación y establecer tarifas justas para los usuarios.

Según el documento, las tarifas serán diferenciadas dependiendo del cumplimiento de condiciones técnicas por parte de las unidades, así como de la implementación de sistemas tecnológicos de recaudo y control.

¿Cuánto costará el pasaje en Guayaquil con la nueva ordenanza?

El capítulo III del proyecto establece los siguientes valores:

Tarifa general: $0,40, aplicable a unidades que cumplan condiciones básicas de seguridad, confort y servicio.

Tarifa ejecutiva de $0,45, para unidades que incorporen el sistema tecnológico de recaudo (ITOR).

Tarifa ejecutiva de $0,50, para unidades con estándares completos, como wifi y climatización.

Tarifa express general: $0,30.

Tarifa express ejecutiva: $0,40.

Tarifa del pasaje en Guayaquil reabre debate sobre calidad del transporte públicoCHRISTIAN VASCONEZ

La implementación de estas tarifas dependerá del cumplimiento de requisitos técnicos verificados por la Dirección de Transporte de la Empresa Pública Municipal de Tránsito.

El Municipio invitó a la ciudadanía a revisar el proyecto y enviar observaciones a través de un formulario habilitado del 27 de abril al 3 de mayo de 2026 (coincide con el feriado).

Este proceso, detalló, responde a principios de transparencia y participación ciudadana establecidos en la normativa vigente.

Una vez concluida esta fase, el proyecto será remitido al Concejo Cantonal para su debate y eventual aprobación.