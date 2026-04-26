Alcaldesa de Guayaquil: “No somos un mercado” por comercio informal

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, respondió a una denuncia ciudadana sobre el colapso por comercio informal en el centro de la ciudad. Su frase “No somos un mercado” encendió el debate en redes sociales.

Una denuncia ciudadana en redes sociales sobre el comercio informal en el centro de Guayaquil provocó la reacción de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, quien defendió los operativos municipales y pidió mantener el orden en la ciudad.

El reclamo se difundió en la red social X, donde un usuario alertó que las calles 6 de Marzo, entre Sucre y Colón, se encuentran “totalmente colapsadas por vendedores informales”, lo que generó decenas de reacciones.

Alcaldía de Guayaquil responde denuncia

Ante la denuncia, Coronel aseguró que el caso fue atendido y reconoció el contexto social detrás del incremento del comercio informal.

“Sabemos la necesidad de salir adelante del guayaquileño y a semanas de empezar clases, estas situaciones incrementan. Pero necesitamos orden”, expresó.

Además, fue enfática al señalar: “No somos un mercado".

También agradeció la intervención de los agentes de Segura EP en el control de la zona.

Más denuncias en Guayaquil

La respuesta de la funcionaria generó más comentarios ciudadanos. Uno de ellos alertó sobre una situación similar en los alrededores de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad de Guayaquil.

Según el usuario, la vía de acceso está ocupada por carretillas y mesas instaladas en plena calle, reduciendo el paso peatonal y vehicular. “Cada vez más pequeño el paso, ayúdenos”, escribió.

Coronel respondió citando a la cuenta institucional correspondiente y pidió reforzar los controles:

“Señores, los operativos deben ser diarios y frecuentes”, indicó en su mensaje.

Un problema recurrente en Guayaquil

El comercio informal sigue siendo uno de los principales desafíos en Guayaquil, especialmente en zonas de alta concurrencia. Aunque las autoridades realizan operativos constantes, ciudadanos insisten en que el control debe ser sostenido para evitar la ocupación irregular del espacio público.