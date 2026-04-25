Municipio responde a denuncias por la Silla Vacía y evita hablar con EXPRESO

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Municipio de Guayaquil respondió a EXPRESO mediante un documento sobre el uso de la silla vacía, pero evitó conceder una entrevista. Fue solicitada el martes 21 y aún no la asigna.

Tampoco aclaró el caso de César Cárdenas, quien no pudo intervenir en una sesión del Concejo y denunció que tampoco pudo ingresar.

La institución que lidera Tatiana Coronel sostiene que la silla vacía funciona con normalidad.

El Municipio de Guayaquil respondió a EXPRESO mediante un documento oficial tras la publicación de un artículo sobre el uso de la Silla Vacía. Sin embargo, no confirmó ni atendió la solicitud de entrevista planteada por este medio.

El pedido de entrevista fue realizado el martes 21 de abril de 2026, previo a la publicación del artículo, que salió el viernes 24. No obstante, en lugar de una vocería directa, el área de Comunicación remitió a esta Redacción un documento la tarde del sábado 25 de abril.

En el texto, de dos páginas y firmado por la Dirección de Comunicación, la entidad expone el marco legal que regula este mecanismo de participación ciudadana.

El Municipio indica que cuenta con la “Ordenanza que regula el Sistema de Participación Ciudadana del Cantón Guayaquil”, cuya última reforma fue publicada en la Gaceta Municipal No. 6 del 10 de agosto de 2023 y que se encuentra vigente en su portal institucional.

Según el documento, en esta normativa se establecen “de manera clara los requisitos, procedimientos y condiciones” para acceder a la Silla Vacía en las sesiones del Concejo Municipal.

Municipio de Guayaquil defiende requisitos

La institución que hoy la lidera Tatiana Coronel, tras la detención de Aquiles Álvarez, también cuestiona el contenido del reportaje publicado por EXPRESO, señalando que incluye “interpretaciones subjetivas” y “juicios de valor”.

Entre las frases citadas están:

“Trámites, filtros y demoras limitan el uso de la silla vacía”.

“Barreras como trámites y filtros han impedido su uso efectivo”.

“Los ciudadanos deben presentar oficios y esperar aprobaciones que llegan tarde”.

El Municipio afirma que estas expresiones “no se sustentan en evidencia verificable y generan una percepción equivocada”.

Finalmente, el Municipio reitera su “compromiso con el fortalecimiento de la participación ciudadana”, asegurando que promueve mecanismos “transparentes, accesibles y ajustados al marco legal vigente”.

Sin respuesta sobre el caso César Cárdenas

Pese a la extensión del documento, el Municipio no se pronunció sobre el caso de César Cárdenas, quien solicitó el uso de la silla vacía y no pudo intervenir en la sesión del Concejo.

Tampoco respondió a la denuncia de que su pedido fue contestado después de finalizada la sesión en la que pretendía participar, donde se debatía el aumento de la tarifa de la Aerovía. Finalmente, la tasa pasó de 74 a 76 centavos.

Este punto fue uno de los ejes principales del reportaje publicado por este Diario.

Compromiso institucional, según el Municipio

El documento concluye reiterando que la institución mantiene su compromiso con la participación ciudadana.

El Cabildo asegura que promueve mecanismos “transparentes, accesibles y ajustados al marco legal vigente”.

Pero, hasta el cierre de esta edición, EXPRESO no ha recibido respuesta para concretar la entrevista solicitada.

Así ha rotado la dirección de Comunicación

En el contexto de la gestión de Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante de Guayaquil, iniciada en febrero de 2026 tras la detención de Aquiles Álvarez, el área de Comunicación ha registrado cambios en su liderazgo.

Actualmente, el cargo lo ocupa Xavier Morán Quinde. Antes de su designación, la función fue ejercida por Pablo Ramírez Aristizábal. Previamente, la dirección estuvo a cargo de Cristian Moscoso, quien también ha desempeñado funciones en otras áreas de comunicación dentro de la administración municipal.