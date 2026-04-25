Caso ProAnimal: Municipio responde a críticas y aclara rol de Bianca Salame

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

¿Qué ocurrió con este caso? La difusión de un evento de yoga con gatos por parte de Bianca Salame, funcionaria de ProAnimal, generó críticas por falta de claridad, especialmente por desarrollarse en Samborondón.

La concejala del PSC, Ana Chóez, solicitó este viernes 24 de abril información detallada a la alcaldesa Tatiana Coronel sobre esta actividad.

El Municipio de Guayaquil hoy reacciona y aclara que su participación se limita a una feria de adopción y que se trata solo de una invitación externa dentro de un convenio intermunicipal.

El evento de yoga con gatos en Samborondón ha generado una ola de reacciones ciudadanas, cuestionamientos de una concejal y un pronunciamiento oficial del Municipio de Guayaquil, actualmente liderado por Tatiana Coronel.

A través de una respuesta enviada a EXPRESO, la Dirección de Comunicación del Municipio aseguró que la participación de la Dirección ProAnimal se limita a una feria de adopción de gatos, con el objetivo de que los animales encuentren un hogar.

“La actividad responde a una invitación cursada por los organizadores a través del Municipio de Samborondón”, detalló la entidad, aclarando que ProAnimal no forma parte de la organización del evento.

Además, el Municipio enfatizó que durante el evento no se brindarán servicios veterinarios ni se realizarán aportes económicos.

La participación institucional, según el comunicado, se enmarca en un convenio de cooperación entre los cantones Guayaquil y Samborondón, suscrito el 4 de septiembre de 2025.

Evento de yoga con gatos genera polémica y respuesta del Municipio

Sin embargo, la controversia surge por el mensaje original difundido en redes sociales de ProAnimal, en el que la funcionaria Bianca Salame invitaba a la ciudadanía a asistir al evento con el mensaje: “ven a conectar, respirar y quizás llevarte un nuevo compañero de vida”, indicando como ubicación el kilómetro 2.5 de la vía Samborondón.

En dicha publicación no se precisó que se trataba de una invitación externa, ni se mencionó el convenio entre municipios, ni tampoco se aclaró la ausencia de aportes económicos o servicios por parte de ProAnimal.

Esta omisión ha sido uno de los principales puntos de crítica por parte de ciudadanos y actores políticos, quienes cuestionan la claridad y transparencia en la comunicación institucional.

Finalmente, el Municipio reiteró que “la Dirección ProAnimal mantiene su compromiso con la transparencia en el ejercicio de sus funciones”, buscando cerrar el debate generado en redes sociales.

Rol de Bianca Salame en el Municipio de Guayaquil

Bianca Salame confirmó recientemente su retorno a la ProAnimal. La funcionaria, que se desempeñó como coordinadora de Denuncias y Rescates desde mayo de 2025 hasta marzo de 2026, se reincorporó a la estructura municipal durante la última quincena bajo la figura administrativa de "Especialista".