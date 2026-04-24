Concejala pide cuentas por evento de ProAnimal fuera de Guayaquil

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Las claves del caso El retorno de Bianca Salame al Municipio ha generado reacciones en redes sociales, especialmente tras la difusión de un video en el que promociona un evento de ProAnimal fuera de la ciudad.



La concejala del PSC, Ana Chóez, solicitó al Municipio un informe detallado sobre un evento de ProAnimal realizado en Samborondón.

La promoción de un evento por parte de la Dirección ProAnimal del Municipio de Guayaquil en Samborondón ha generado cuestionamientos políticos. La concejala del PSC, Ana Chóez, solicitó este viernes 24 de abril información detallada a la alcaldesa Tatiana Coronel sobre esta actividad.

La inquietud surge tras la difusión en redes sociales oficiales de una convocatoria para un acto en el km 2.5 de la vía Samborondón. Según la edil, esto genera “legítimas preocupaciones sobre el uso de recursos públicos municipales” y la planificación territorial.

Municipio de Guayaquil: cuestionan acto de ProAnimal fuera del cantón

En el documento enviado, Chóez señala que la promoción del evento se realizó bajo la identidad institucional del Municipio de Guayaquil, incluyendo el eslogan “#AsíSeHaceGuayaquil”.

La concejala solicita un informe detallado que incluya:

Planificación, organización y ejecución del evento, con objetivos y beneficiarios

Detalle de recursos públicos utilizados, tanto humanos como económicos

Justificación técnica y legal para realizar actividades fuera de Guayaquil

Convenios o instrumentos jurídicos que respalden estas acciones

El cuestionamiento central gira en torno a si una entidad municipal puede desarrollar actividades fuera de su jurisdicción sin un sustento legal claro. La edil advierte que esto podría implicar una mala priorización de necesidades dentro de Guayaquil.

Hasta el momento, la alcaldesa Tatiana Coronel no ha emitido una respuesta pública sobre este requerimiento.

¿En qué consiste el evento?

El acto está previsto entre las 10:00 y 11:30 en el kilómetro 2.5 de la avenida Samborondón. En el video promocional se escucha: “Ven a conectar, respirar y quizás llevarte un nuevo compañero de vida. Yoga con gatos, porque a veces la calma llega con bigotes”.