Municipio de Guayaquil: cuestionan a Bianca Salame por evento de ProAnimal en Samborondón

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Las claves del caso El regreso de Bianca Salame al Municipio de Guayaquil ha generado polémica tras la promoción de un evento de ProAnimal en Samborondón, fuera del cantón, lo que desató críticas ciudadanas en redes sociales.

El video de ProAnimal invita a un “yoga con gatos” en Samborondón el domingo próximo.

El retorno de Bianca Salame al Municipio de Guayaquil ha generado reacciones en redes sociales, especialmente tras la difusión de un video en el que promociona un evento organizado por ProAnimal fuera de la ciudad.

Salame formó parte de la Dirección municipal de Protección de los Derechos de los Animales (ProAnimal) como coordinadora de Denuncias y Rescates desde mayo de 2025 hasta marzo de 2026. Ahora, en la última quincena, volvió a la estructura municipal bajo la figura administrativa de “Especialista”.

El debate se intensificó luego de que en las redes oficiales de ProAnimal se publicara un video (de menos de un minuto) en el que se invita a la ciudadanía a participar en una actividad denominada “yoga con gatos”, programada para este domingo 26 de abril.

Evento fuera de Guayaquil genera críticas

El evento está previsto entre las 10:00 y 11:30 en el kilómetro 2.5 de la avenida Samborondón.

En el video promocional se escucha: “Ven a conectar, respirar y quizás llevarte un nuevo compañero de vida. Yoga con gatos, porque a veces la calma llega con bigotes”.

Esta situación generó cuestionamientos entre usuarios en redes sociales como X. Mauricio Murillo Ordóñez criticó que una dirección municipal realice actividades en otros cantones: “Está Dirección es del Municipio de Guayaquil, y hace eventos en otros cantones. Por eso Guayaquil está en el desastre total”, escribió.

Por su parte, la usuaria @Cegas1974 cuestionó la elección del lugar: “¿Por qué no lo hacen en Samanes, tienen hasta sus oficinas ahí?”.

Otros comentarios también ironizaron sobre la ubicación del evento. Kevin Valarezo señaló: “Bueno la del próximo mes háganla en Quito... porque ni Sambo ni Quito pertenecen a Guayaquil”.

El principal cuestionamiento ciudadano se centra en el uso de recursos o gestión municipal fuera del cantón, lo que ha abierto el debate sobre la pertinencia de este tipo de actividades.

El usuario @toyinia también se expresó: "Muy linda la idea, pero siendo ProAnimal una institución del Municipio de Guayaquil, ¿por qué en Samborondón? Sorprende que no prioricen espacios dentro de Guayaquil".