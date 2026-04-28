"El único seguro es ADN": cancelación de Unidad Popular pone en alerta a los partidos de Ecuador

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber CNE cancela a Unidad Popular y Construye: partidos denuncian falta de seguridad jurídica ante las elecciones de 2026.

Líderes alertan plan de "asfixia" democrática: denuncian reformas al Código de la Democracia para limitar la participación opositora.

Riesgo en inscripción de candidaturas: advierten posibles bloqueos administrativos del Gobierno en ciudades estratégicas para las seccionales.

La cancelación de Unidad Popular y Construye por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha encendido las alarmas en las organizaciones políticas de Ecuador. Dirigentes advierten sobre un precedente peligroso que pone en riesgo la seguridad jurídica y la participación en las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Mientras algunos sectores denuncian un plan para asfixiar el sistema democrático, otros ven en la eliminación de rivales una oportunidad estratégica en el tablero electoral.

Las tres fases para "asfixiar" el sistema de partidos

Para Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), la exclusión de estas organizaciones no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia estructurada. Vallejo identifica tres etapas críticas que amenazan la estabilidad política del país:

Primera fase : Implementación de reformas al Código de la Democracia en 2025, elevando el umbral de votación al 5 % para mantener el registro.

: Implementación de reformas al elevando el umbral de votación al 5 % para mantener el registro. Segunda fase : Persecución administrativa y sancionatoria contra dirigentes sociales y organizaciones como la UNE y la Conaie .

: y sancionatoria contra dirigentes sociales y organizaciones como la y la . Tercera fase: Posibles obstáculos en la calificación de candidaturas para las próximas elecciones seccionales en ciudades estratégicas.

Unidad Popular anunció que acudirá al Tribunal Contencioso Electoral, Corte Constitucional y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Foto: Karina Defas/ Expreso

El "sicariato" político y la postura de las organizaciones

El expresidente Lucio Gutiérrez, líder de Sociedad Patriótica, denunció que se está "mal utilizando a la justicia y al CNE" para eliminar contrincantes, comparando el actuar institucional con un "sicariato" que utiliza leyes en lugar de balas. Por su parte, Javier Orti, presidente de Avanza, subrayó la necesidad de contar con reglas claras y transparentes para evitar la incertidumbre que hoy afecta al sistema democrático.

Desde una perspectiva distinta, Arturo Moreno, dirigente del Movimiento Pueblo Igualdad y Democracia (PID), admitió que este escenario de cancelaciones suele favorecer a otros partidos al reducir la competencia en las urnas. Aseguró que su organización trabaja con tranquilidad, pues cumplen estrictamente con la normativa vigente.

El movimiento Construye fue cancelado por el CNE debido al número de sus adherentes.ARCHIVO.

Ilegalidad y resistencia: La respuesta de Unidad Popular

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sacó del tablero político a Unidad Popular y Construye este 26 de abril de 2026, tras confirmar una reducción crítica en su número de afiliados. Los informes jurídicos determinaron que ambas organizaciones no cuentan con los registros necesarios para mantenerse en el registro permanente de partidos.

Geovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular, calificó la resolución como ilegal y anunció una contraofensiva jurídica. La estrategia de la organización incluye agotar las instancias nacionales y escalar el conflicto al plano internacional:

Tribunal Contencioso Electoral (TCE) : Primera instancia para apelar la resolución administrativa del CNE.

: Primera instancia para apelar la resolución administrativa del CNE. Corte Constitucional: Buscando proteger los derechos de participación política de sus adherentes.

Buscando proteger los derechos de participación política de sus adherentes. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Como medida extrema si no encuentran justicia en el país.

Construye alerta sobre la falta de garantías electorales

Por su parte, el movimiento Construye emitió un comunicado este 28 de abril de 2026, donde sostiene que ni el CNE ni el TCE ofrecen garantías de imparcialidad. A diferencia de Unidad Popular, su postura se inclina hacia la supervivencia mediante alianzas: