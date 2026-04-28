Valentina Centeno descarta candidatura para las seccionales 2026: "Tengo que cumplir mi periodo"

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Valentina Centeno descarta candidatura para las elecciones seccionales de 2026 en Manabí.

La legisladora de ADN cumplirá su periodo de cuatro años en la Asamblea Nacional hasta 2029.

El anuncio en Portoviejo coincide con la postulación de Luisa González a la Prefectura de Manabí.

La asambleísta oficialista Valentina Centeno anunció que no participará en las elecciones seccionales de 2026, ratificando que cumplirá su periodo de cuatro años en la Asamblea Nacional para representar a la provincia de Manabí. Durante su rendición de cuentas en Portoviejo, la legisladora del bloque ADN descartó una posible postulación para cargos locales, despejando dudas sobre su futuro político inmediato tras los anuncios de figuras como Luisa González.

¿Por qué Valentina Centeno no participará en las seccionales 2026?

La legisladora Valentina Centeno fue enfática al señalar que su prioridad es respetar el mandato otorgado por los ciudadanos en las urnas. "Me eligieron para ser asambleísta y debo cumplir mi periodo; cuatro años y recién voy uno", afirmó durante el evento realizado en una institución de educación superior.

Centeno, quien se integró al Legislativo en 2023 bajo la alianza ADN y fue reelecta en las elecciones de 2025, aseguró que desde su curul continuará sirviendo a los manabitas durante los tres años restantes de su gestión.

La legisladora de ADN Valentina Centeno cuestionó la autoría de una reforma al COIP.Cortesía: Asamblea/ Flickr

Escenario político en Manabí y calendario electoral del CNE

El pronunciamiento de la asambleísta ocurre en un momento clave para la provincia de Manabí, luego de que Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, hiciera pública su intención de postularse para la Prefectura de Manabí.

De acuerdo con el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), el proceso para las seccionales del 29 de noviembre de 2026 sigue estos plazos: