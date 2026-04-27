Luisa González quiere ser candidata a la Prefectura de Manabí en 2026

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Luisa González oficializa su precandidatura a la Prefectura de Manabí para las elecciones de noviembre.

La Revolución Ciudadana busca alianzas ante la suspensión de nueve meses impuesta por el TCE.

González denuncia persecución del gobierno de Daniel Noboa a otros partidos para evitar candidaturas del correísmo.

La excandidata presidencial Luisa González anunció su intención de postularse a la Prefectura de Manabí en los comicios seccionales de noviembre de 2026. Tras una gira internacional, la dirigente de la Revolución Ciudadana confirmó que buscará suceder a Leonardo Orlando, en un escenario marcado por la suspensión del movimiento RC dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

¿Por qué Luisa González busca la Prefectura de Manabí?

La decisión de Luisa González de candidatizarse responde a la necesidad de la Revolución Ciudadana de mantener el control de su bastión político más importante: Manabí. El actual prefecto, Leonardo Orlando, no puede optar por la reelección tras cumplir dos periodos consecutivos, lo que deja el camino libre para que González lidere la propuesta electoral del correísmo en la provincia.

Leonardo Orlando tiene dos periodos como prefecto de Manabí.ARCHIVO

El impacto de la suspensión del TCE y la denuncia de fiscalía

El anuncio de la candidatura ocurre en medio de una crisis jurídica para la organización. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dictó una suspensión provisional de nueve meses contra el movimiento, derivada de una investigación del fiscal general, Carlos Alarcón, por presunto lavado de activos.

González ha calificado esta medida como una "persecución" política orquestada por el gobierno de Daniel Noboa. Para sortear este bloqueo, la Revolución Ciudadana ha implementado una estrategia de desafiliación focalizada, permitiendo que sus cuadros participen bajo el auspicio de otras plataformas políticas.

Detalles clave de la postulación y el contexto político