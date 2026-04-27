Elecciones seccionales 2026
Luisa González quiere ser candidata a la Prefectura de Manabí en 2026
La excandidata presidencial anunció su intención electoral tras regresar de su gira internacional como dirigente de la Revolución Ciudadana
Lo que debes saber
- Luisa González oficializa su precandidatura a la Prefectura de Manabí para las elecciones de noviembre.
- La Revolución Ciudadana busca alianzas ante la suspensión de nueve meses impuesta por el TCE.
- González denuncia persecución del gobierno de Daniel Noboa a otros partidos para evitar candidaturas del correísmo.
La excandidata presidencial Luisa González anunció su intención de postularse a la Prefectura de Manabí en los comicios seccionales de noviembre de 2026. Tras una gira internacional, la dirigente de la Revolución Ciudadana confirmó que buscará suceder a Leonardo Orlando, en un escenario marcado por la suspensión del movimiento RC dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
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¿Por qué Luisa González busca la Prefectura de Manabí?
La decisión de Luisa González de candidatizarse responde a la necesidad de la Revolución Ciudadana de mantener el control de su bastión político más importante: Manabí. El actual prefecto, Leonardo Orlando, no puede optar por la reelección tras cumplir dos periodos consecutivos, lo que deja el camino libre para que González lidere la propuesta electoral del correísmo en la provincia.
El impacto de la suspensión del TCE y la denuncia de fiscalía
El anuncio de la candidatura ocurre en medio de una crisis jurídica para la organización. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dictó una suspensión provisional de nueve meses contra el movimiento, derivada de una investigación del fiscal general, Carlos Alarcón, por presunto lavado de activos.
González ha calificado esta medida como una "persecución" política orquestada por el gobierno de Daniel Noboa. Para sortear este bloqueo, la Revolución Ciudadana ha implementado una estrategia de desafiliación focalizada, permitiendo que sus cuadros participen bajo el auspicio de otras plataformas políticas.
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Detalles clave de la postulación y el contexto político
- Fecha de elecciones: Los comicios seccionales se llevarán a cabo el 29 de noviembre de 2026.
- Relevo en Manabí: González busca reemplazar a Leonardo Orlando, quien termina su segundo mandato.
- Estrategia electoral: Uso de alianzas con otros partidos debido a la sanción del TCE.
- Postura oficial: Denuncia de presiones del Ejecutivo para bloquear coaliciones políticas.