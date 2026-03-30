Paola Cabezas se desafilia de Revolución Ciudadana: ¿Participará en las seccionales?

La asambleísta por la Revolución Ciudadana presentó su solicitud de desafiliación en la delegación del CNE en Esmeraldas

La asambleísta Paola Cabezas sacudió el tablero político al formalizar su desafiliación del movimiento Revolución Ciudadana. La decisión, confirmada por Diario EXPRESO, se da en un contexto crítico para el correísmo tras la reciente suspensión de la organización política por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Este movimiento estratégico de Cabezas abre interrogantes sobre su futuro político y las posibles alianzas para los próximos comicios.

El trámite en Esmeraldas y el silencio de la asambleísta

La asambleísta Paola Cabezas hizo oficial su desafiliación del movimiento Revolución Ciudadana. Diario EXPRESO confirmó que la militante del correísmo presentó su solicitud de desafiliación en la Delegación Provincial Electoral de Esmeraldas.

Este Diario intentó comunicarse con la asambleísta Cabezas para consultarle el motivo de su desafiliación y si tendría relación alguna con una posible candidatura en las seccionales de noviembre de 2026, pero hasta el cierre de esta nota no hay una respuesta.

Días atrás, tras la suspensión del movimiento, la dirigencia de la Revolución Ciudadana solicitó a sus precandidatos y militantes aspirantes a un cargo local a desafiliarse del partido para poder cumplir con la Ley Electoral y participar de las elecciones con otra organización política.

La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, anunció la desafiliación de los precandidatos del correísmo para las seccionales. FRANKLIN JACOME/EXPRESO

¿Por qué suspendieron a la Revolución Ciudadana?

A inicios de marzo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió suspender por nueve meses al movimiento Revolución Ciudadana. La suspensión se decidió luego de que el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, informa de que el movimiento estaría siendo investigado en un caso de presunto lavado de activos (caso Caja Chica).

🚨 #URGENTE ‼️



No todos deben desafiliarse.



Solo aspirantes a candidaturas para las elecciones seccionales y autoridades que aspiran reelección.



⚠️ Si eres militante, NO te desafilies.



Nuestro movimiento depende de ti.



¡Defiéndelo!#RC5 #HLVS 🇪🇨 pic.twitter.com/68hRqbm9qM — Diego Salas (@DiegoSalasB) March 29, 2026

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