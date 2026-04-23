Luisa González niega haber pedido asilo político y anuncia retorno a Ecuador

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

La excandidata presidencial y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, negó haber solicitado asilo político en México o en cualquier otro país, luego de que la Fiscalía General del Estado anunciara la apertura de una investigación en el denominado caso 'Caja chica'.

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Ante las versiones que circularon tras conocerse la investigación fiscal, González aseguró públicamente que no ha iniciado ningún trámite de asilo político.

La dirigente atribuyó estos rumores a especulaciones surgidas en el contexto del anuncio judicial. Según afirmó, su situación migratoria no ha cambiado y no enfrenta restricciones para regresar al país.