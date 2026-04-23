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Luisa González niega haber pedido asilo político y anuncia retorno a Ecuador

Luisa González negó haber solicitado asilo político en México u otro país tras la apertura de una investigación fiscal por el caso caja chica

Luisa González negó hoy haber pedido asilo político tras investigación fiscal por el caso Caja Chica

Luisa González negó hoy haber pedido asilo político tras investigación fiscal por el caso Caja ChicaCortesía

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

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La excandidata presidencial y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, negó haber solicitado asilo político en México o en cualquier otro país, luego de que la Fiscalía General del Estado anunciara la apertura de una investigación en el denominado caso 'Caja chica'.

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Ante las versiones que circularon tras conocerse la investigación fiscal, González aseguró públicamente que no ha iniciado ningún trámite de asilo político. 

La dirigente atribuyó estos rumores a especulaciones surgidas en el contexto del anuncio judicial. Según afirmó, su situación migratoria no ha cambiado y no enfrenta restricciones para regresar al país.

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