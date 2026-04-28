Defensa de Aquiles Álvarez acude a la CIDH por su situación carcelaria

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acudió a la CIDH para solicitar medidas cautelares, denunciando el uso de la prisión preventiva como herramienta política y alertando sobre riesgos a su integridad en una cárcel de máxima seguridad.

El caso de Aquiles Álvarez escala al ámbito internacional: su defensa pidió la intervención de la CIDH al advertir que su reclusión en “El Encuentro” vulnera derechos fundamentales y podría afectar su vida y estabilidad psicológica.

La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares por su situación de reclusión.

En el documento se denuncia “la utilización de la prisión preventiva como herramienta de neutralización política”, además de condiciones que, según la defensa, contravienen estándares internacionales de derechos humanos.

Aquiles Álvarez permanece recluido en el centro de máxima seguridad “El Encuentro”, ubicado en la provincia de Santa Elena.

Su equipo legal sostiene que las condiciones de detención son desproporcionadas para una persona sin sentencia ejecutoriada.

¿Qué denuncia la defensa de Álvarez sobre su prisión preventiva?

También advierten que el entorno carcelario “compromete su integridad física y psicológica”, debido a factores como condiciones sanitarias críticas y antecedentes de enfermedades dentro del sistema penitenciario ecuatoriano.

Denuncian vulneración de derechos fundamentales

La petición ante la CIDH señala la presunta vulneración de derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo:

Derecho a la vida

Integridad personal

Garantías judiciales

Derechos políticos

De acuerdo con el documento, la prisión preventiva ha generado un efecto de destitución de facto, al impedir que Álvarez ejerza el cargo para el que fue elegido por votación popular.

La defensa fundamenta su solicitud en criterios de urgencia, gravedad e irreparabilidad. Argumenta que la permanencia en una cárcel de máxima seguridad, destinada principalmente a personas sentenciadas, incrementa el riesgo a su vida e integridad.

Además, el equipo legal ha iniciado acciones ante otros organismos internacionales, incluyendo procedimientos especiales de Naciones Unidas relacionados con tortura y detención arbitraria.

El documento está suscrito por Jorge Sosa Meza, defensor técnico de Aquiles Álvarez ante la CIDH, y busca escalar el caso a instancias internacionales para su revisión.