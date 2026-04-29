Ecuador analiza posible nueva emisión de bonos ante la volatilidad global

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Gobierno evalúa una nueva emisión de bonos internacionales semana a semana, condicionada al precio del petróleo y a la estabilidad de los mercados globales.

En enero de 2026, Ecuador regresó a los mercados tras siete años con una emisión histórica de $4.000 millones en eurobonos, con la que recompró deuda que vencía en 2030 y 2035.

Analistas advierten que la operación de enero alivió pagos inmediatos, pero elevó el costo de la deuda: las nuevas tasas superan en hasta 2,35 puntos porcentuales a las anteriores.



La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, confirmó que el Gobierno analiza una posible nueva emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales durante los próximos meses.

Lo hizo en entrevista con el programa NotiHoy de Radio Centro, en un contexto económico global marcado por la incertidumbre.

Según explicó, el análisis es continuo y abarca factores como la evolución del precio del petróleo y las condiciones generales del mercado. "Se evalúan prácticamente cada semana esas oportunidades", afirmó la funcionaria.

Moya señaló que el alza del crudo y la ausencia de conflictos directos posicionan a Ecuador en una situación relativamente favorable frente a otros emisores. Eso, dijo, podría traducirse en condiciones más atractivas para acceder a financiamiento externo.

¿Qué antecedente dejó enero de 2026?



La declaración de Moya ocurre apenas tres meses después de que Ecuador concretara su mayor operación de deuda externa en años recientes.

En enero de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el retorno del país a los mercados internacionales de capitales tras siete años de ausencia, con una emisión doble de eurobonos por $4.000 millones.

La operación se estructuró en dos tramos: $2.200 millones con vencimiento en 2034 a una tasa de 8,75%, y $1.800 millones con vencimiento en 2039 al 9,25%, con un rendimiento promedio de 8,975%.

Según el comunicado oficial del MEF, la demanda alcanzó $18.000 millones en órdenes de más de 340 inversionistas, lo que representó una sobresuscripción de 4,5 veces el tamaño de la emisión.

¿Qué se hizo con los recursos captados?



El grueso de lo recaudado no fue a gasto corriente, sino a reordenar la deuda existente.

Con $3.000 millones de los recursos captados, el Estado ejecutó una recompra de bonos con vencimiento en 2030 y 2035, que habían sido emitidos durante la reestructuración de deuda de la pandemia.

Los $1.000 millones restantes quedaron como colchón de liquidez para el presupuesto.

La operación permitió que el Estado dejara de pagar alrededor de $698 millones en 2026 correspondientes al servicio de esos bonos retirados, según informó la propia ministra Moya al cierre de la transacción.

¿Cuál es el costo de ese alivio?



El alivio inmediato tiene un precio en el largo plazo. Los bonos recomprados tenían una tasa de 6,9%, mientras que los nuevos cargan tasas de 8,75% y 9,25%, respectivamente.

Según un análisis publicado por Expreso, el economista Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), advirtió que la deuda en bonos no bajó: subió $943 millones, hasta un stock de $15.321 millones.

El sobrecosto por la diferencia de tasas se estima en $85 millones adicionales en 2026 y un acumulado de $1.066 millones en cinco años.

En enero de ese año, el contraste fue marcado: el Estado pagó $493 millones en intereses externos mientras destinó apenas $9 millones a inversión directa.