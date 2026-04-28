Ecuador crecerá menos en 2026: Cepal ajusta la previsión de crecimiento a 2,4 %

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Cepal prevé un menor crecimiento económico para Ecuador en 2026.



El entorno externo, con tensiones geopolíticas y condiciones financieras restrictivas, presiona la actividad.



La región mantendría un patrón de bajo crecimiento, con ciertas excepciones.

Ecuador perderá impulso económico en 2026. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que el país crecerá 2,4 %, por debajo del 3,7 % alcanzado en 2025, según la actualización más reciente difundida el 27 de abril de 2026.

Esta previsión, sin embargo, es superior a la estimada en diciembre de 2025, cuando el organismo calculaba un crecimiento del 2,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano, lo que muestra un ligero ajuste al alza.

Esta nueva previsión se realiza en medio de un contexto regional más débil. América Latina y el Caribe crecería 2,2 % en 2026, lo que implica una revisión a la baja frente a las cifras registradas en 2025 (2,4 %).

Con estas estimaciones, la región completaría cuatro años consecutivos con tasas de crecimiento cercanas al 2,3%, lo que evidencia “un patrón de baja capacidad para crecer”, enfatiza la Cepal.

Un entorno externo más complejo

La Cepal atribuye la caída a un escenario internacional más restrictivo. Entre los factores que inciden están las tensiones geopolíticas, el conflicto bélico en Medio Oriente, que han elevado la incertidumbre global y la volatilidad en los mercados financieros y de materias primas.

“El precio promedio del petróleo en las tres primeras semanas de abril se ubicó un 74 % por encima del valor promedio de diciembre de 2025, generando presiones inflacionarias globales y encareciendo los costos de producción y transporte”, precisa el organismo regional.

A este escenario se suma el aumento de los precios de los alimentos a nivel global, y una desaceleración del crecimiento de algunos de los principales socios comerciales de la región, como la Zona Euro, China e India, así como un menor dinamismo del comercio internacional.

En este sentido, la Cepal señala que para 2026 la Organización Mundial de Comercio (OMC) proyecta un crecimiento del volumen de comercio mundial de bienes y servicios de 2,7 %, luego de haber crecido 4,7 % durante 2025.

Por estas condiciones, el organismo advierte que 24 de los 33 países de la región crecerán menos en 2026, lo que evidencia un enfriamiento generalizado de la actividad económica.

Ecuador: rebote y moderación

La trayectoria de Ecuador refleja el escenario descrito por el organismo regional. Tras un rebote del 3,7 % en 2025, impulsado por exportaciones, inversión y consumo -y que marcó una recuperación frente a 2024, cuando la economía se contrajo (-2 %) por la crisis eléctrica con cortes de hasta 14 horas-, para 2026 se prevé un crecimiento menor.

Así, la Cepal precisa que para este año Ecuador registrará un crecimiento del PIB de 2,4 %, lo que implica una reducción de 1,3 puntos porcentuales frente a 2025. Aunque con este resultado, el país se ubicaría ligeramente por encima del promedio regional previsto para 2026 (2,2 %).

Esta proyección, además, está levemente por debajo de lo planteado semanas atrás por otros organismos multilaterales y el Banco Central del Ecuador (BCE).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento del 2,5 % para Ecuador en 2026

El Banco Mundial coincide con el Fondo, estima el PIB crecerá en alrededor del 2,5 %

• Y el Banco Central del Ecuador (BCE) ajustó su previsión de 1,8 % a 2,5 %

Ecuador frente a otros países

Según la Cepal, la proyección de crecimiento de Ecuador se ubica por encima de economías como Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia. Sin embargo, está por debajo de países como Colombia, Perú, Argentina y Paraguay. También quedaría lejos de Venezuela, que lideraría la expansión en suramérica.

Argentina: 3,3 %

Bolivia: 0,5 %

Brasil: 2,0 %

Chile: 2,0 %

Colombia: 2,5 %

Ecuador: 2,4 %

Paraguay: 4,5 %

Perú: 3,2 %

Uruguay: 1,6 %