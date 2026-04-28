Ecuador firma contrato para explotación minera en Los Cangrejos: qué beneficios tendrá el país

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador firmó el contrato de explotación del proyecto Los Cangrejos con una inversión de $1.700 millones.



El proyecto generará más de 1.000 empleos directos y aportará ingresos fiscales superiores a $4.300 millones.

El proyecto generará más de 1.000 empleos directos y aportará ingresos fiscales superiores a $4.300 millones. La explotación minera busca dinamizar la economía local en El Oro y fortalecer la inversión en el país.

Ecuador firmó el contrato de explotación del proyecto minero Los Cangrejos, que representa una inversión superior a $1.700 millones y prevé ingresos para el Estado por $4.386,09 millones durante su desarrollo.

El proyecto está ubicado en la provincia de El Oro, en los cantones Santa Rosa y Atahualpa, y es desarrollado por la empresa ODIN Mining del Ecuador S.A., filial de CMOC Group. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, la iniciativa busca dinamizar la economía nacional y local a través de empleo, exportaciones y desarrollo territorial.

La firma del contrato se realizó el 27 de abril de 2026, tras un proceso de negociación que se retomó a inicios de ese año y concluyó en marzo. El Gobierno señala que este acuerdo fortalece la seguridad jurídica y busca equilibrar la inversión privada con el beneficio público.

Empleo y desarrollo local

El proyecto prevé la generación de más de 1.000 empleos directos y alrededor de 2.000 indirectos. La contratación priorizará mano de obra local, con el objetivo de fortalecer la economía de las comunidades cercanas.

Además, la empresa ha ejecutado desde 2016 programas de desarrollo comunitario en áreas como educación, salud, deporte e infraestructura. Para 2026, se estima una inversión adicional de aproximadamente $2 millones en iniciativas sociales y ambientales.

Ingresos para el Estado

El Estado ecuatoriano tendrá una participación del 50 % del valor del proyecto. De los ingresos estimados, $3.905,81 millones se destinarán al Presupuesto General del Estado y $480,28 millones a los gobiernos locales, conforme a la Ley de Minería, refiere el Ministerio.

El contrato incluye un esquema de regalías anticipadas por $54 millones, vinculadas a hitos del proyecto. De este monto, $34 millones se entregan con la firma del contrato, $8 millones al inicio de la construcción de la planta de beneficio, $8 millones al inicio de la relavera y $4 millones al inicio de la operación minera.

Este modelo permite que el Estado reciba ingresos desde las primeras etapas del proyecto.

Otros proyectos de explotación minera en Ecuador

Antes del proyecto Los Cangrejos, el gobierno firmó el 5 de junio de 2024 el contrato de explotación minera con la empresa SolGold para el proyecto Cascabel, ubicado en la provincia de Imbabura.

Ese acuerdo fue suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas y la compañía australiana, tras varios meses de negociación y como paso clave para el desarrollo del proyecto minero en Imbabura.

En el caso del proyecto Fruta del Norte, el contrato de explotación minera se suscribió el 14 de diciembre de 2016 con la empresa Lundin Gold. Este yacimiento, ubicado en Zamora Chinchipe, cuenta con su potencial de producción de oro y se encuentra en operación.

Mientras tanto, en 2016 se suscribió un instrumento similar para dar paso a la explotación minera del proyecto Mirador, considerado el primero a gran escala en Ecuador, se firmó el 5 de marzo de 2012 con la empresa Ecuacorriente (ECSA). Este proyecto, que se encuentra ya en operación, está ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe y marcó el inicio formal de la minería industrial en el país.