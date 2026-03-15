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Cartas de lectores | Entérate, resiste y luego reacciona

¡Basta de deslealtad, miedo, miseria, impotencia, narcotráfico!

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social; es decir, vivimos envejecemos y este envejecimiento no esta dado por los años que pasan sino por la calidad y perseverancia de nuestras células, que al nutrirse protegen y salud y la vida con tenacidad y constancia, y evitan la apoptosis o muerte celular programada científicamente. Esto es la vida y si partimos de que la célula es la unidad anatómica estructural, funcional de un ser humano, hay que respetar a ese ser humano que vive en un conglomerado social de un pueblo, ciudad o país.

Biológicamente esta es la vida, es decir, un estado orgánico con capacidad para nacer, metabolizar, crecer, reproducirse y evolucionar. Me pregunto cómo es posible que se trunque una vida de la manera más miserable y exhibir sus partes, como pies, manos, tronco, cabeza, como trofeos de venganza y sicariato; y nadie hace nada.

Un pueblo sin insumos médicos, medicamentos y falta de garantías en sus modestos trabajos sucumbirá.

Una de las causas de la inacción o pasividad y falta de reacción es la propalación del miedo. Este es una alarma mental que motiva al sistema nervioso ante un peligro real o imaginario, que impulsa a huir y evitar la sensación de peligro real o imaginario. Las personas que fomentan el miedo, que por cierto no es bueno, causan daño emocional, ansiedad; la autoestima baja. Recuerden que el miedo sirve para manipular a poblaciones, reprimir y fomentar obediencia ciega. Por lo tanto, es propio de personas prepotentes y autoritarias.

Nos quejamos y salpicamos con ventilador nuestra penas y problemas, y si alguien pretende afrontar los problemas , lo silencian por interferir en las investigaciones lentas y flagrantes.

Queremos preservar la salud y la vida, pero hemos perdido esa aptitud de valientes defensores del bienestar. Ya no hay respeto, lealtad, solidaridad, gratitud responsabilidad, valores del buen vivir; hoy prevalece la narcopolítica, la viveza criolla. ¿Qué hace el pueblo ante esta indefensión? Emigra. La única alternativa a una acción como esta es la reacción soberana del pueblo noble, a lo mejor en las urnas, previamente eliminando autoridades electorales perpetuadas en jubilación y poder nefasto.

¡Basta de deslealtad, miedo, miseria, impotencia, narcotráfico!

 Carlos Enrique Villao Oriozco

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