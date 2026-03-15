Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Mudanza en el corazón

La mudanza es para mí dejar un sector barrial, dejar amig@s, dejar un trabajo y dejar muchos instantes vividos

Hace 26 años deje mi tierra, Santa Elena, en busca de nuevos horizontes por una oportunidad laboral en el área acuícola y me radiqué en la ciudad de Machala, aportando con mi experiencia en laboratorio de larvas de camarón. 

Hoy cierro un capítulo más de mi vida para decir gracias a la provincia de El Oro por el trabajo, la amistad y el aprecio; me hicieron sentir uno más de la ciudad de Machala. 

Hoy se cierra un ciclo más de mi vida y voy dejando esta tierra, y en cada lugar que pisé se queda un pedazo de mi corazón, que se cubrió de grandes enseñanzas, instante de alegría y tristeza.

Estando acá tuve que viajar a despedir al viaje eterno de mi señora madre, un 5 de octubre de 2006. Así también, un 27 de enero de 2018 a mi hermana Ada, con toda mi familia. Y a queridos amig@s que fallecieron estando a siete horas de mi parcela. 

Me perdí muchos instantes de vida junto a mis hermanos, a quienes los quiero mucho, y a mi madre que ya no está. 

Un día tuve que partir a  Machala y hoy me toca volver a  Santa Elena. Se quedará una parte de mi corazón en la capital bananera del mundo y vuelvo a mi tierra a buscar lo que dejé, a reencontrarme con mis añoranzas, a seguir reviviendo el pasado.

Pisando firme y con  fuerza para volver a recorrer las calles que ya no son las mismas. Nuevos horizontes están por llegar a mi vida. Gracias a la voluntad de Dios. 

La mudanza es para mí dejar un sector barrial, dejar amig@s, dejar un trabajo y dejar muchos instantes vividos, muy gratos; es como volver a empezar nuevamente y revestirse de nueva coraza. 

En mi maleta me llevo los pasajes de los manglares, el atardecer del astro rey posado en piscinas de camarón, la comida y la hospitalidad  de los machaleñ@s. Gracias infinitas. Siempre volveré a embriagarme de este aire salitroso. 

Evelio Patricio Reyes Tipán

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Contra el crimen, estrategias certeras

  2. Gaitán Villavicencio | Operaciones sucias y ruptura del orden

  3. Fausto Ortiz | ¡Que los agarren confesados!

  4. Jaime Izurieta Varea | La banda sonora

  5. Martin Pallares | La salida de Loffredo: un tema de Estado

LO MÁS VISTO

  1. Noboa ordena al Centro Nacional de Inteligencia revisar contrataciones públicas

  2. Un grupo de adultos mayores recogen más pruebas del atraso en la devolución del IVA

  3. La compañía peruana Alicorp compra la empresa ecuatoriana que fabrica Bonella

  4. Toque de queda en Ecuador: esta es la hora exacta de inicio, según las autoridades

  5. Caso Triple A: Tribunal no dio paso a traslado de Álvarez a una cárcel de Quito

Te recomendamos