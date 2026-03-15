La mudanza es para mí dejar un sector barrial, dejar amig@s, dejar un trabajo y dejar muchos instantes vividos

Hace 26 años deje mi tierra, Santa Elena, en busca de nuevos horizontes por una oportunidad laboral en el área acuícola y me radiqué en la ciudad de Machala, aportando con mi experiencia en laboratorio de larvas de camarón.

Hoy cierro un capítulo más de mi vida para decir gracias a la provincia de El Oro por el trabajo, la amistad y el aprecio; me hicieron sentir uno más de la ciudad de Machala.

Hoy se cierra un ciclo más de mi vida y voy dejando esta tierra, y en cada lugar que pisé se queda un pedazo de mi corazón, que se cubrió de grandes enseñanzas, instante de alegría y tristeza.

Estando acá tuve que viajar a despedir al viaje eterno de mi señora madre, un 5 de octubre de 2006. Así también, un 27 de enero de 2018 a mi hermana Ada, con toda mi familia. Y a queridos amig@s que fallecieron estando a siete horas de mi parcela.

Me perdí muchos instantes de vida junto a mis hermanos, a quienes los quiero mucho, y a mi madre que ya no está.

Un día tuve que partir a Machala y hoy me toca volver a Santa Elena. Se quedará una parte de mi corazón en la capital bananera del mundo y vuelvo a mi tierra a buscar lo que dejé, a reencontrarme con mis añoranzas, a seguir reviviendo el pasado.

Pisando firme y con fuerza para volver a recorrer las calles que ya no son las mismas. Nuevos horizontes están por llegar a mi vida. Gracias a la voluntad de Dios.

La mudanza es para mí dejar un sector barrial, dejar amig@s, dejar un trabajo y dejar muchos instantes vividos, muy gratos; es como volver a empezar nuevamente y revestirse de nueva coraza.

En mi maleta me llevo los pasajes de los manglares, el atardecer del astro rey posado en piscinas de camarón, la comida y la hospitalidad de los machaleñ@s. Gracias infinitas. Siempre volveré a embriagarme de este aire salitroso.

Evelio Patricio Reyes Tipán