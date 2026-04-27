¿Qué pasó con Lili Pink? Megaoperativo sacude a la marca por presunto contrabando y lavado

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La reconocida marca de ropa interior Lili Pink enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia tras un operativo masivo ejecutado este lunes 27 de abril en Colombia. La Fiscalía General, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), desplegó allanamientos simultáneos en más de 300 locales comerciales, en medio de una investigación por presunto contrabando y lavado de activos.

Las diligencias se realizaron en varias ciudades del país, incluyendo Bogotá, e incluyeron allanamientos, incautaciones y al menos una captura. El proceso forma parte de una investigación que se remonta a 2022 y que busca desarticular una presunta red que habría utilizado la estructura comercial de la marca para ingresar mercancía de forma irregular.

Además, la Fiscalía avanza en un proceso de extinción de dominio, lo que implica que varios establecimientos podrían quedar bajo administración provisional del Estado mientras se resuelve el caso.

Presencia en Ecuador: más de 27 tiendas

Aunque el operativo se desarrolla en Colombia, Lili Pink también tiene presencia en Ecuador. Según una publicación en su cuenta oficial de Instagram realizada hace 53 semanas, la marca contaba con más de 27 tiendas a nivel nacional, distribuidas en ciudades como Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, Portoviejo, Ambato, Riobamba, Ibarra, Latacunga, Babahoyo y la región Península.

Este dato refleja la expansión regional de la firma y su posicionamiento en el mercado ecuatoriano, donde ha logrado consolidar una red importante de puntos de venta físicos en centros comerciales.

¿De quién es Lili Pink?

La marca fue fundada en 2006 por David Abadí y su padre, Max Abadi, descendiente de la familia vinculada a la textilera Lafayette. En 2015, fue vendida al holding panameño Lili Brands Inc., que actualmente maneja su operación internacional.

En Colombia, la operación está a cargo de Fast Moda S.A.S., empresa que también controla la marca YOI y cuenta con una amplia red comercial.

Las sospechas: contrabando y lavado

Las autoridades investigan si la empresa habría sido utilizada como fachada para facilitar el ingreso de textiles sin cumplir requisitos legales, además de canalizar recursos de origen ilícito.

El caso se conecta con hallazgos previos de la Dian, que en 2024 incautó miles de bultos con mercancía textil en bodegas relacionadas con la marca. Las investigaciones apuntan a una red de contrabando que habría operado durante años, moviendo millones de dólares.

La respuesta de la empresa

Ante el impacto del operativo, Lili Pink señaló que enfrenta un proceso administrativo ante entidades regulatorias y que está colaborando con las autoridades.

Además, pidió que se proteja la marca y la estabilidad laboral de sus trabajadores en los distintos países donde opera, incluyendo Ecuador.

Un caso en desarrollo

El proceso judicial continúa y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre capturas y el alcance de la operación. Por ahora, el caso ya es considerado uno de los golpes más grandes contra el contrabando en el sector textil colombiano.