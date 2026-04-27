Alerta por vientos fuertes en el oeste de Nueva York y Finger Lakes: ráfagas de hasta 80 km/h

Publicado por Redacción Digital Creado: Actualizado:

Mientras el oeste del estado de Nueva York (Western New York) y la región de Finger Lakes enfrentan un 'high wind advisory' con ráfagas de hasta 80 km/h (50 mph), el centro de Estados Unidos entra en una fase más crítica: tormentas severas y posible formación de tornados amenazan al Medio Oeste, según el National Weather Service. El sistema climático avanza hacia el este y eleva el riesgo en varios estados.

Nueva York bajo alerta por vientos fuertes

El aviso por vientos fuertes rige hasta la mañana del martes en los condados de:

Wyoming Livingston Ontario Cattaraugus Allegany Erie

Se esperan vientos sostenidos de 32 a 48 km/h (20 a 30 mph), con ráfagas más intensas que podrían provocar caída de ramas, cortes de energía y riesgos en carretera.

Tormentas severas y tornados: el mayor riesgo está en el Medio Oeste

De forma paralela, un sistema más peligroso afecta a estados del centro del país. Según los pronósticos:

El riesgo de tormentas alcanza nivel 3 de 5, con posibilidad de escalar a nivel 5 (máximo).

Las zonas más comprometidas incluyen:

Illinois Indiana Missouri Kentucky Tennessee

En estas regiones, se prevén:

Tornados intensos (algunos de categoría EF-3 o superior)

Granizo de gran tamaño

Vientos destructivos

Más de 40 millones de personas estarían en áreas expuestas, desde el valle del Mississippi hasta el valle bajo del río Ohio.

Eventos recientes elevan la alerta

El contexto agrava la preocupación:

Se han registrado más de 50 tornados en los últimos días

En Oklahoma se reportó un tornado de al menos EF-4

En Texas hubo daños por tornados EF-2

Se reportan viviendas destruidas y decenas de desplazados

¿Qué significa un 'high wind advisory'?

El high wind advisory en Nueva York forma parte del mismo sistema que se desplaza hacia el este. Aunque allí el riesgo es menor, puede escalar con el avance del frente.

Esta alerta implica:

Vientos fuertes con potencial de daños

Riesgos al conducir

Posibles interrupciones eléctricas

Cómo prepararse ante vientos y tormentas severas

Antes del impacto:

Asegure objetos en exteriores

Cargue dispositivos electrónicos

Prepare un kit de emergencia para 72 horas

Identifique un refugio seguro dentro del hogar

Durante el evento: medidas clave

Refúgiese en un edificio sólido o sótano

Evite conducir si las condiciones empeoran

Manténgase alejado de árboles y cables eléctricos

Si conduce, reduzca la velocidad y sostenga firmemente el volante

Después de la tormenta

No toque cables eléctricos caídos

Reporte daños a las autoridades

Manipule escombros con precaución

Clima extremo en EE. UU.: una amenaza en expansión

Este episodio refleja una tendencia creciente de eventos climáticos extremos en Estados Unidos, donde sistemas de tormentas pueden combinar vientos fuertes, tornados y lluvias intensas en cuestión de horas, afectando a millones de personas en distintas regiones.