Alerta por vientos fuertes en el oeste de Nueva York y Finger Lakes: ráfagas de hasta 80 km/h
Tormentas y vientos extremos amenazan EE. UU. este martes 28 de abril de 2026. Nueva York en alerta y riesgo de tornados en el Medio Oeste
Mientras el oeste del estado de Nueva York (Western New York) y la región de Finger Lakes enfrentan un 'high wind advisory' con ráfagas de hasta 80 km/h (50 mph), el centro de Estados Unidos entra en una fase más crítica: tormentas severas y posible formación de tornados amenazan al Medio Oeste, según el National Weather Service. El sistema climático avanza hacia el este y eleva el riesgo en varios estados.
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Nueva York bajo alerta por vientos fuertes
El aviso por vientos fuertes rige hasta la mañana del martes en los condados de:
- Wyoming
- Livingston
- Ontario
- Cattaraugus
- Allegany
- Erie
Se esperan vientos sostenidos de 32 a 48 km/h (20 a 30 mph), con ráfagas más intensas que podrían provocar caída de ramas, cortes de energía y riesgos en carretera.
Tormentas severas y tornados: el mayor riesgo está en el Medio Oeste
De forma paralela, un sistema más peligroso afecta a estados del centro del país. Según los pronósticos:
El riesgo de tormentas alcanza nivel 3 de 5, con posibilidad de escalar a nivel 5 (máximo).
Las zonas más comprometidas incluyen:
- Illinois
- Indiana
- Missouri
- Kentucky
- Tennessee
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En estas regiones, se prevén:
- Tornados intensos (algunos de categoría EF-3 o superior)
- Granizo de gran tamaño
- Vientos destructivos
Más de 40 millones de personas estarían en áreas expuestas, desde el valle del Mississippi hasta el valle bajo del río Ohio.
Eventos recientes elevan la alerta
El contexto agrava la preocupación:
- Se han registrado más de 50 tornados en los últimos días
- En Oklahoma se reportó un tornado de al menos EF-4
- En Texas hubo daños por tornados EF-2
- Se reportan viviendas destruidas y decenas de desplazados
¿Qué significa un 'high wind advisory'?
El high wind advisory en Nueva York forma parte del mismo sistema que se desplaza hacia el este. Aunque allí el riesgo es menor, puede escalar con el avance del frente.
Esta alerta implica:
- Vientos fuertes con potencial de daños
- Riesgos al conducir
- Posibles interrupciones eléctricas
- Cómo prepararse ante vientos y tormentas severas
Antes del impacto:
- Asegure objetos en exteriores
- Cargue dispositivos electrónicos
- Prepare un kit de emergencia para 72 horas
- Identifique un refugio seguro dentro del hogar
- Durante el evento: medidas clave
- Refúgiese en un edificio sólido o sótano
- Evite conducir si las condiciones empeoran
- Manténgase alejado de árboles y cables eléctricos
- Si conduce, reduzca la velocidad y sostenga firmemente el volante
- Después de la tormenta
- No toque cables eléctricos caídos
- Reporte daños a las autoridades
- Manipule escombros con precaución
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