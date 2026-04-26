Gobierno ecuatoriano condena el ataque armado contra Donald Trump en Washington

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Ecuador extiende su apoyo al pueblo estadounidense El Estado ecuatoriano repudió el incidente suscitado en la Asociación de Corresponsales.

La Cancillería reiteró su respaldo a las instituciones democráticas norteamericanas.

El Ejecutivo calificó como inaceptable el uso de la violencia en espacios de debate político.

El Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, emitió un pronunciamiento oficial este 26 de abril de 2026 para repudiar el intento de asesinato perpetrado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su círculo cercano durante un evento de la prensa.

El rechazo a la violencia política y respaldo institucional

Tras el operativo de evacuación ejecutado por agentes del Servicio Secreto en el hotel Washington Hilton, la diplomacia ecuatoriana formalizó su postura.

El documento estatal condena de la manera más firme y enérgica la vulneración del cerco de seguridad registrado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, evento que concentró a altas autoridades del Gobierno federal.

Asimismo, la cartera de Estado ratificó su respaldo institucional a la administración estadounidense ante el altercado armado.

"El Ecuador expresa su solidaridad con el Gobierno y pueblo de los Estados Unidos", detalla el boletín diplomático, enfatizando el compromiso bilateral con la protección de los valores compartidos y las entidades democráticas.

La diplomacia nacional sentenció que la violencia política resulta inaceptable y carece de lugar en las democracias contemporáneas.