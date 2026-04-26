Investigación perfila a Trump como blanco de ataque y revela manifiesto extremista

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Las claves del caso El sospechoso viajó desde California y cruzó el cerco de seguridad con dos armas de fuego.

El presidente estadounidense confirmó el hallazgo de un manifiesto con sesgo religioso.

El fiscal Todd Blanche detalló que el atacante no coopera con el interrogatorio federal.

La investigación preliminar del Departamento de Justicia de Estados Unidos concluye que el presidente Donald Trump y altos funcionarios de su gabinete eran el objetivo probable del tiroteo registrado el 25 de abril de 2026. El sospechoso, Cole Tomas Allen, vulneró el perímetro de seguridad del hotel Washington Hilton y, según información oficial, operó bajo motivaciones religiosas radicales.

Manifiesto y motivaciones según el Ejecutivo

Tras ser evacuado por los agentes del Servicio Secreto de la cena anual de corresponsales, el jefe de Estado ejecutó una intervención telefónica en la cadena Fox News la mañana de este 26 de abril para detallar los primeros hallazgos de las autoridades. El mandatario confirmó la incautación de un documento redactado por el atacante.

Trump describió al detenido como un "individuo problemático" y un "lobo solitario", atribuyendo el accionar armado a un evidente trasfondo extremista. “Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano”, señaló el presidente sobre el documento que ya se encuentra en cadena de custodia.

El Servicio Secreto desplegó un operativo de seguridad en el Hotel Hilton.EFE

Asimismo, el Ejecutivo descartó que el incidente afecte la operatividad de su política exterior, enfatizando que el evento no disuadirá las resoluciones sobre el conflicto en Irán, desligando inicialmente este intento de asesinato de factores geopolíticos internacionales.

El trayecto del agresor y la vulneración del cerco

La operatividad del ataque también ha sido documentada. El hombre de 31 años logró romper el anillo de seguridad por unos pocos metros antes de ser interceptado por las fuerzas del orden. El altercado derivó en un intercambio de disparos que dejó a un oficial impactado en su chaleco antibalas. Según precisó el fiscal general interino, Todd Blanche, la revisión de los dispositivos electrónicos del detenido evidencia una planificación dirigida contra los funcionarios de la actual administración.

La reconstrucción de la ruta técnica indica que Allen viajó en tren desde Los Ángeles hacia Chicago, para luego trasladarse a la capital estadounidense, donde se registró como huésped del hotel uno o dos días antes del evento. El sospechoso portaba armas blancas y dos armas de fuego que fueron adquiridas legalmente en los últimos dos años.

Allen se encuentra detenido tras una evaluación médica y no colabora activamente con la justicia. Será presentado ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia este lunes 27 de abril. La Fiscalía formulará los siguientes cargos:

Uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

Agresión a un agente federal con un arma peligrosa.

En paralelo al proceso judicial en Washington, agentes del FBI ejecutaron un allanamiento en una propiedad de dos pisos en Torrance, un suburbio al suroeste de Los Ángeles, jurisdicción de donde es originario el procesado, con el fin de recabar mayores indicios sobre la planificación del atentado.