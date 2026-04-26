¿Qué pasó con Donald Trump y Melania? Video de su evacuación tras disparos en un evento

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debía ser una noche de protocolo y encuentros políticos terminó en tensión. La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado 25 de abril en Washington, se vio interrumpida tras un fuerte ruido que desató un operativo de seguridad y obligó a evacuar al presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump.

El incidente ocurrió en medio del evento, cuando un estruendo no identificado generó alarma entre los asistentes. De inmediato, agentes del Servicio Secreto actuaron y sacaron al mandatario y a su esposa del lugar, en medio de un ambiente de incertidumbre.

Evacuación de Trump y Melania tras disparos

Videos que circulan en redes sociales muestran parte de lo ocurrido dentro del salón. En las imágenes se observa cómo el equipo de seguridad interviene rápidamente y escolta a Trump y a Melania fuera del escenario.

Minutos antes, la primera dama había reaccionado visiblemente a algo entre el público, mostrando preocupación en su rostro, justo antes de ser retirada por los agentes.

El material audiovisual también refleja el nerviosismo entre los asistentes, quienes intentaban entender lo que estaba sucediendo.

Caos entre los asistentes durante el evento

El evento reunía a unas 2.600 personas, entre periodistas, funcionarios y figuras públicas. Tras el fuerte ruido, muchos de ellos buscaron resguardarse dentro del salón.

Algunos asistentes se refugiaron en el lugar, mientras el personal del evento, incluidos camareros, se desplazaba rápidamente hacia la parte delantera del comedor, en medio de la confusión.

Servicio Secreto y fuerzas del orden actuaron

El despliegue de seguridad no solo incluyó al presidente y la primera dama. El vicepresidente J. D. Vance y varios miembros del gabinete que asistían a la cena también fueron evacuados como medida preventiva.

Posteriormente, se informó que el presunto responsable fue detenido. En medio de la situación, Trump difundió el siguiente mensaje:

"Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que "el espectáculo continúe", pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla".

Un evento interrumpido por la emergencia

La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca es uno de los encuentros más importantes entre la prensa y el poder político en Estados Unidos. Sin embargo, lo ocurrido este sábado cambió completamente el desarrollo previsto.