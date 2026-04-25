Trump cancela el viaje a Pakistán de sus negociadores que debían hablar con Irán

Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el viaje de sus negociadores a Pakistán.

La suspensión de la misión diplomática de EE. UU. a Pakistán marca un nuevo giro en la tensión con Irán, mientras el canciller iraní, Abás Araqchí, abandona Islamabad tras calificar su visita como “fructífera”.

En medio de un escenario de alta tensión, Donald Trump descartó nuevas negociaciones indirectas con Irán y afirmó que su país “tiene todas las cartas”, cerrando la puerta a viajes diplomáticos sin resultados claros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 25 de abril la cancelación del viaje de sus negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán, donde se esperaba que participaran en una segunda ronda de contactos indirectos con Irán.

En declaraciones a la cadena Fox, el mandatario estadounidense justificó la decisión alegando que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza en el conflicto, que no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados y que los iraníes pueden llamar a Estados Unidos cuando quieran.

"Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: No, no vais a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Tenemos todas las cartas. Ellos (los iraníes) pueden llamarnos cuando quieran, pero no vais a dar más viajes de 18 horas para sentaros a hablar de nada", afirmó Trump al citado medio.

Posteriormente, en un mensaje publicado en su red social, Truth Social, Trump anotó: "Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!".

Trump volvió a abordar este asunto ante los periodistas en una improvisada rueda de prensa antes de subir al avión presidencial, ocasión en la que reiteró que su equipo no perderá el tiempo en "un documento que no era lo suficientemente bueno".

Decisión coincide con salida de ministro

La decisión de Trump coincide con la salida de Islamabad del ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí.

Según confirmaron fuentes diplomáticas paquistaníes a EFE, Araqchí abandonó la capital de Pakistán con rumbo a Omán tras una jornada de reuniones con autoridades civiles y militares paquistaníes.

Araqchí, que ya había negado previamente cualquier intención de reunirse cara a cara con los enviados de Washington, se marchó del país sin esperar la llegada de la delegación estadounidense, cuya partida estaba inicialmente prevista para este sábado.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó a través de redes sociales que presentó a Pakistán "un marco viable" para poner fin de forma definitiva a la guerra con Estados Unidos e Israel, y aseguró que su visita al país mediador ha resultado "muy fructífera".