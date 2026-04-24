Soldado de EE. UU. a juicio por apostar sobre la captura de Maduro: Ganó $400.000

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Un soldado estadounidense enfrenta un complejo escenario judicial tras ser acusado de utilizar secretos de seguridad nacional para enriquecerse. Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, habría aprovechado su acceso a los planes de la operación Absolute Resolve —la misión que culminó con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero— para realizar apuestas estratégicas en mercados de predicción, logrando una ganancia neta superior a los 400.000 dólares.

El pliego de cargos presentado en un tribunal federal de Manhattan incluye fraude bursátil, uso ilícito de información gubernamental y transacciones monetarias ilegales. De ser hallado culpable, Van Dyke podría ser sentenciado a una pena combinada de hasta 40 años de prisión, marcando un precedente severo sobre el manejo de inteligencia militar en la era digital.

El auge de Polymarket y la postura de la Casa Blanca

El caso ha puesto bajo la lupa a Polymarket, una plataforma de apuestas en eventos futuros que ha ganado notoriedad por los volúmenes de dinero que mueve en torno a operativos militares. La recurrencia de apuestas anónimas acertadas tras misiones en Irán ya había encendido las alarmas sobre posibles filtraciones dentro de la administración.

Pese a la gravedad de los hechos, el presidente Donald Trump optó por una postura distante al ser consultado sobre el caso. Aunque reconoció que "el mundo se ha vuelto un casino", restó importancia a la tendencia de los mercados de futuro, a pesar de que la propia Casa Blanca prohibió recientemente a sus empleados participar en estas plataformas de predicción.

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Crónica de una traición clasificada

La trama de Van Dyke comenzó a tejerse el 26 de diciembre de 2025, cuando creó su cuenta en la plataforma. En apenas un mes, realizó 13 apuestas agresivas apostando al "sí" sobre la incursión en Venezuela, la destitución de Maduro y la invocación de poderes de guerra. Invirtió 33.000 dólares que, tras el éxito de la operación anunciado por Trump, se transformaron en casi medio millón de dólares en cuestión de horas.

Tras cobrar el premio, el soldado intentó blindar su botín moviendo los fondos a billeteras de criptomonedas en el extranjero y borrando su rastro digital. El 6 de enero, intentó eliminar su cuenta de Polymarket bajo pretextos falsos y cambió sus correos electrónicos por identidades ficticias. Sin embargo, el rastro financiero permitió a las autoridades identificarlo plenamente.

Un vacío legal bajo la lupa federal

Finalmente, este caso plantea un desafío jurídico inédito. Según el fiscal general interino Todd Blanche, la ley federal protege la información de seguridad nacional sin importar el destino del lucro. El juicio determinará cómo castigar el uso de secretos de Estado cuando no se venden a potencias extranjeras, sino que se diluyen en la opacidad de las apuestas digitales.