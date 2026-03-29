Maduro pide "paz" desde prisión, mientras el partido Vente Venezuela resurge

El presidente depuesto difundió carta a través de su hijo, mientras que el movimiento de Machado reabre su sede en Caracas

Dibujo del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York (EE.UU.).

El expresidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en EE. UU. desde enero, pidieron "unión y paz" para Venezuela. En paralelo, Vente Venezuela (VV), el partido político liderado por la opositora María Corina Machado, reabrió su sede en Caracas tras el cierre por las cuestionadas elecciones de julio de 2024.

Mensaje por Domingo de Ramos

El mensaje, difundido por su hijo en Instagram por el Domingo de Ramos, insta a dejar el odio y buscar la reconciliación. Es su segundo pronunciamiento desde su captura por fuerzas estadounidenses. La carta sale días después de que un juez en Nueva York se negara a desestimar cargos por narcoterrorismo contra Maduro y por tráfico de drogas contra Flores.

Mientras la pareja afronta el juicio, una delegación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, liderada por Félix Plasencia, negocia en Washington con el Gobierno de Donald Trump para retomar la presencia diplomática.

Machado denuncia que el Gobierno de Rodríguez "pretende prolongar el terror" Leer más

Reabre la sede de la oposición

En contraste, la oposición avanza. Cientos de activistas del partido Vente Venezuela (VV) reinauguraron 'El Bejucal', vandalizada por hombres armados tras las presidenciales.

Henry Alviárez, coordinador de la agrupación política y excarcelado en febrero tras dos años preso, pidió acompañar las protestas pacíficas y exigir elecciones para reinstitucionalizar el país.

Machado, en el extranjero desde diciembre, envió un video celebrando el acto. "Estamos muy cerca de lograr lo que por décadas hemos anhelado", afirmó la también premio nobel de la paz.

También ha manifestado su rechazo a Delcy Rodríguez, a quien acusó de tener la intención de "prolongar el terror" en el país.

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Simpatizantes del partido Vente Venezuela se aglomeraron para celebrar la reapertura de su sede en Caracas EFE

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