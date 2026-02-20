Opositor Juan Pablo Guanipa anuncia libertad plena tras amnistía en Venezuela

El opositor venezolano confirmó su libertad plena tras la aprobación de la ley de amnistía en la Asamblea Nacional

El líder opositor Juan Pablo Guanipa anunció su libertad plena tras haber sido uno de los presos políticos durante el regimen de Maduro.

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa anunció la madrugada de este viernes 20 de febrero que obtuvo su libertad plena, luego de que el Parlamento aprobara una histórica ley de amnistía. Guanipa, exdiputado y miembro del partido Primero Justicia, había sido liberado parcialmente semanas atrás, pero permanecía bajo arresto domiciliario. Con la nueva disposición, se retiraron las medidas restrictivas en su contra.

La ley de amnistía contempla la excarcelación de presos políticos detenidos entre 2002 y 2025, en el marco de diversas crisis políticas. Guanipa, cercano a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, fue uno de los beneficiados.

En su cuenta de X, el opositor confirmó su liberación a través de la publicación de su boleta de libertad "quiero confirmar que ya estoy en libertad plena", dijo Guanipa en su cuenta de la red social. Así mismo, el ex diputado consideró que la ley aprobada en el Parlamento "no es ninguna amnistía" sino un documento que pretende "chantajear a muchos venezolanos inocentes" y que excluye a gente que todavía se encuentra encarcelada.

La boleta que notifica mi LIBERTAD PLENA. pic.twitter.com/52sWw29vK8 — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 20, 2026

Críticas y exigencias de Guanipa

Tras confirmar su libertad plena, Juan Pablo Guanipa lanzó un mensaje contundente sobre la situación política y de derechos humanos en Venezuela. El dirigente opositor afirmó que “los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, cientos de venezolanos siguen en el exilio, las leyes que usan para reprimir siguen vigentes y hay decenas de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz frente al saqueo de nuestra patria”.

En ese sentido, pidió mantener el “foco” en trabajar “sin descanso” hasta lograr que Venezuela “vuelva a ser libre y próspera”, de la mano de la líder opositora María Corina Machado y del dirigente en el exilio Edmundo González Urrutia.

Guanipa reiteró su exigencia de que todos los presos políticos sean liberados de manera inmediata y que los exiliados puedan regresar al país. Además, subrayó que está de acuerdo con la reconciliación entre venezolanos, pero “solo con la verdad por delante”. Para él, una reconciliación basada en la mentira sería “como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio”.

La ley de amnistía en Venezuela

El Parlamento venezolano aprobó el 19 de febrero una ley de amnistía dirigida a presos políticos detenidos en distintos períodos de crisis entre 2002 y 2025. La normativa excluye a quienes participaron en acciones armadas o de fuerza contra el Estado, lo que ha generado debate sobre su alcance y limitaciones.

La medida se presenta como parte del nuevo escenario político tras la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, durante la intervención militar de Estados Unidos. Desde entonces, la presidenta encargada Delcy Rodríguez asumió el Ejecutivo y ha defendido la amnistía como un paso hacia la reconciliación nacional.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, en el país permanecen 644 personas privadas de libertad por motivos políticos, pese a que más de 400 han sido excarceladas en los últimos meses.

