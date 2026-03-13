César Farías y la confesión que ilusiona al barcelonismo: ganar la Copa Libertadores

El entrenador cree que el ambiente del camerino y la clasificación a grupos son señales de que puede ser un año histórico

Cada vez que habla el entrenador de Barcelona SC, César Farías, logra encender la ilusión de la hinchada amarilla. Pero esta vez lo hizo a lo grande, al confesar sin rodeos cuál es el sueño que persigue con el equipo guayaquileño: ser campeón de la Copa Libertadores.

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Así de directo, así de ambicioso

Farías ha demostrado desde su llegada que es un motivador al ciento por ciento, tanto para sus jugadores como para los aficionados. Sin embargo, esta declaración tuvo un sabor especial, porque la realizó frente el expresidente del club, Carlos Alfaro Moreno.

Todo ocurrió durante una entrevista en el programa The AM Show de Diblu, donde participaron Carlos Alfaro Moreno y su hijo, Alejandro. En medio de la conversación, el menor de los Alfaro Moreno lanzó una pregunta simple, pero profunda:

Farías ilusiona a toda la hinchada

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—¿Un sueño que quieres cumplir?

La respuesta del estratega venezolano no tardó en llegar:

—Ser campeón de la Copa Libertadores.

La frase provocó una reacción inmediata en el estudio. Los Alfaro Moreno soltaron un espontáneo “uff”, mientras Carlos, visiblemente emocionado, respondió con una sonrisa: “Qué lindo”.

Farías explicó que su convicción nace también de pequeñas señales dentro del equipo. “Escuché al utilero decir: ‘Profe, estamos todos sanos en la pretemporada, nadie se lesionó, estamos bien’. Tenía tiempo que no veía el camerino así. Esas son señales que te inspiran y te dicen: vamos, este tiene que ser el año”, relató.

Barcelona SC busca meterse en la pelea por el liderato de la LigaPro 2026. ALEX LIMA

El técnico ya ha trabajado con el equipo en dos frentes oficiales en la Libertadores. En la Fase 2, Barcelona SC dejó en el camino a Argentinos Juniors, mientras que en la Fase 3 superó al vigente campeón Botafogo, logrando así su clasificación a la fase de grupos. Mientras que en LigaPro ha jugado tres ´partidos de los cuales ha ganado dos y perdido uno.

Farías también habló sobre el peso de la camiseta amarilla. “Cuando uno está adentro se da cuenta. Fuimos a buscar jugadores como Darío Benedetto y Villalba —o futbolistas acostumbrados a clubes grandes—. Esta es mi sexta experiencia en un equipo grande”, comentó.

Ahora, Barcelona espera el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Ídolo estará en el Bombo 4 y conocerá a sus rivales el jueves 19 de marzo, desde las 18:00, en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en Asunción. La ilusión ya está sembrada en el corazón del barcelonismo.

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