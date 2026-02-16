Expreso
Huelga de venezuela
Familiares de presos políticos en huelga de hambre en Caracas sufren problemas de salud.Miguel Gutiérrez / EFE

Familiares de presos políticos superan 48 horas en huelga de hambre en Caracas

Familiares de los encarcelados mantienen una huelga para exigir su liberación y denunciar violaciones a los derechos humanos

  • Agencia EFE

Diez mujeres familiares de presos políticos en Venezuela cumplen este lunes 16 de febrero más de 48 horas en huelga de hambre frente a un comando policial en Caracas, algunas ya con problemas de salud. La protesta comenzó el sábado a las 6:00 y se mantiene en las afueras de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocida como Zona 7, donde duermen sobre colchonetas y reciben atención de enfermeras y médicos.

Apoyo y exigencia de liberaciones

delcy

Delcy Rodríguez ordena el cierre de siete entes públicos en Venezuela

Leer más

En el lugar también permanece otro grupo de personas que, por razones médicas, no participa en la huelga, pero respalda la acción y exige la liberación “plena e inmediata” de los presos políticos. Yessy Orozco, hija del exdiputado Fernando Orozco, advirtió que una de las manifestantes sufre tensión alta y dolor en el pecho y que ya tres se han desvanecido, aunque continúan la protesta para lograr la excarcelación de sus familiares.

(Le puede interesar leer: Familiares de presos políticos se unen a huelga de hambre en Caracas

Riesgos para la salud y denuncias médicas

Petra Vera, cuyo cuñado está detenido, señaló que los reclusos de Zona 7 también iniciaron una huelga el viernes y pidió cumplir la promesa de liberarlos “en el menor tiempo posible”. Indicó que las mujeres se controlan a diario la glucosa y la presión con apoyo médico. El doctor Rafael Arreaza alertó que la salud se deteriora con la inanición, que varias presentan problemas gástricos y que dos presos se han descompensado mientras esperan una ambulancia. Además, denunció que las autoridades del comando le impidieron ingresar para evaluar a los detenidos.

Promesas de amnistía y contexto político

El 6 de febrero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometió liberar a “todos” tras aprobarse la ley de amnistía, pero el debate final fue aplazado por desacuerdos en un artículo. El sábado se informaron 17 excarcelaciones en Zona 7. El proceso ocurre en un “nuevo momento político”, tras la llegada de Delcy Rodríguez al poder luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero.

(Le puede interesar leer: Delcy Rodríguez promete elecciones "libres y justas" en Venezuela

