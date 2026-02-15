Delcy Rodríguez ordena el cierre de siete entes públicos en Venezuela

La medida liquida organismos creados por Nicolás Maduro y Hugo Chávez para reorganizar el Despacho de la Presidencia

Delcy Rodríguez, mandataria encargada de Venezuela, ordenó este domingo 15 de febrero de 2026 el cierre y liquidación de siete entes públicos adscritos al Ministerio del Despacho de la Presidencia. La medida, oficializada mediante el decreto 5.248, incluye la supresión de cuatro organismos creados durante la gestión de Nicolás Maduro —quien permanece detenido en Estados Unidos— y tres fundaciones instauradas en las etapas de Hugo Chávez y gobiernos previos.

Cambios en el Ejecutivo

La reforma administrativa alcanza al Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), una entidad fundada en 2013 con el objetivo de centralizar información sobre supuesta actividad enemiga interna. Asimismo, se eliminan las misiones Nueva Frontera de Paz, Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa y la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, todas activadas entre 2015 y 2016.

Rodríguez justifica estos cambios en la necesidad de adaptar la estructura ministerial a nuevas directrices sociales que busquen la satisfacción de intereses colectivos. No obstante, el partido opositor Primero Justicia denunció que este proceso representa un "desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo" y exigió transparencia para evitar que la liquidación sea solo una fachada política.

Dentro de la reestructuración, la ejecución de la misión Nueva Frontera de Paz, dedicada al control del narcotráfico en zonas limítrofes, será transferida al Ministerio de Relaciones Exteriores. El proceso de liquidación total de los siete entes tendrá una duración de 90 días y estará a cargo de una junta especializada.

Desde que asumió el cargo tras la captura de Maduro el mes pasado, Rodríguez ha profundizado las reformas en el Ejecutivo, modificando nombramientos clave como el del capitán Juan Escalona en el Despacho de la Presidencia. Esta serie de decretos ocurre en un contexto de incertidumbre institucional tras la salida forzada del anterior mandatario.

