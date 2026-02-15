Gustavo Petro convoca a movilizaciones tras suspensión del aumento al salario mínimo

El presidente colombiano llamó a las plazas públicas este jueves en defensa del sueldo vital para el periodo 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a movilizaciones en las plazas públicas del país para el próximo jueves, como respuesta a la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo para 2026. El mandatario defenderá lo que denomina el “salario mínimo vital” en una alocución televisiva programada para este domingo a las 19:00, tras el freno judicial a la normativa que establecía un incremento del 23,7 %.

El impacto en el sector laboral y empresarial

La medida judicial, emitida el pasado viernes, dejó sin efecto provisional el decreto del 30 de diciembre y ordenó la creación de una norma transitoria mientras el tribunal analiza el fondo de la controversia. Petro sostuvo que el Gobierno Nacional posee argumentos técnicos, económicos y constitucionales para sustentar el alza, la cual fijaba el ingreso básico en dos millones de pesos (aproximadamente 546 dólares), incluyendo el auxilio de transporte.

EE.UU. intercepta al petrolero Veronica III en el océano Índico por violar bloqueo Leer más

El incremento propuesto beneficia directamente a 2,3 millones de trabajadores en Colombia. No obstante, gremios empresariales han cuestionado la cifra por su posible incidencia en el aumento de la inflación y la destrucción de empleo formal en el mercado actual. Ante la suspensión, Petro ha convocado a una reunión de concertación este lunes para revisar el nuevo decreto transitorio.

"El jueves a las 4 pm nos vemos en todas las plazas públicas de Colombia", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, intensificando la presión social frente al fallo jurídico.

El Gobierno espera que los resultados de la mesa de diálogo permitan mantener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables bajo el concepto de sueldo vital.

RELACIONADAS Incendio en Chile y Sucre obliga a suspender actividades en el centro de Guayaquil