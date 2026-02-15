EE.UU. intercepta al petrolero Veronica III en el océano Índico por violar bloqueo

La nave bajo bandera panameña intentó evadir el cerco comercial de la Operación Lanza del Sur

El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó este domingo 15 de febrero de 2026 la interceptación del buque mercante Veronica III en el océano Índico, tras detectar que la nave transportaba crudo vinculado a redes de exportación de Venezuela y Cuba. La operación fue ejecutada por el Comando Indo-Pacífico (Indopacom) en el marco de las restricciones comerciales impuestas por la administración de Donald Trump.

Reporte oficial

Según el reporte oficial del Pentágono, el tanquero intentó evadir los controles mediante tácticas de suplantación de identidad en sus sistemas de navegación. Durante el trayecto, los transpondedores del buque emitían señales falsas que lo ubicaban frente a las costas de Nigeria, en el océano Atlántico, mientras que en realidad navegaba hacia aguas asiáticas bajo el alias de 'DS Vector'.

La embarcación, identificada por plataformas de rastreo como Marine Traffic bajo bandera panameña, fue abordada sin incidentes durante la noche mediante una maniobra de interdicción marítima.

Esta acción se inscribe en la "Operación Lanza del Sur", activa desde diciembre de 2025, la cual busca asfixiar financieramente a las redes logísticas que sostienen el comercio de hidrocarburos fuera de los canales autorizados.

Hasta la fecha, las fuerzas navales estadounidenses han abordado o incautado al menos ocho buques en rutas internacionales.

La administración de Washington sostiene que estos envíos generan ingresos para actores aliados de Rusia e Irán, por lo que han extendido las sanciones económicas a terceros países que faciliten la logística de transporte para la isla caribeña y el gobierno de Venezuela.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.



