Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Helicopter helicopter
Imagen difundida por el gobierno estadounidense del abordaje al petroleroEFE

EE.UU. intercepta al petrolero Veronica III en el océano Índico por violar bloqueo

La nave bajo bandera panameña intentó evadir el cerco comercial de la Operación Lanza del Sur

El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó este domingo 15 de febrero de 2026 la interceptación del buque mercante Veronica III en el océano Índico, tras detectar que la nave transportaba crudo vinculado a redes de exportación de Venezuela y Cuba. La operación fue ejecutada por el Comando Indo-Pacífico (Indopacom) en el marco de las restricciones comerciales impuestas por la administración de Donald Trump.

RELACIONADAS

Reporte oficial

Según el reporte oficial del Pentágono, el tanquero intentó evadir los controles mediante tácticas de suplantación de identidad en sus sistemas de navegación. Durante el trayecto, los transpondedores del buque emitían señales falsas que lo ubicaban frente a las costas de Nigeria, en el océano Atlántico, mientras que en realidad navegaba hacia aguas asiáticas bajo el alias de 'DS Vector'.

Munich CONFERENCIA SANCHEZ

Sánchez pide a potencias nucleares que impidan una nueva carrera armamentística

Leer más

La embarcación, identificada por plataformas de rastreo como Marine Traffic bajo bandera panameña, fue abordada sin incidentes durante la noche mediante una maniobra de interdicción marítima. 

Esta acción se inscribe en la "Operación Lanza del Sur", activa desde diciembre de 2025, la cual busca asfixiar financieramente a las redes logísticas que sostienen el comercio de hidrocarburos fuera de los canales autorizados.

Hasta la fecha, las fuerzas navales estadounidenses han abordado o incautado al menos ocho buques en rutas internacionales. 

La administración de Washington sostiene que estos envíos generan ingresos para actores aliados de Rusia e Irán, por lo que han extendido las sanciones económicas a terceros países que faciliten la logística de transporte para la isla caribeña y el gobierno de Venezuela.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO! 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Reimberg sobre los incendios: "Los hechos ocurridos en Guayaquil no son fortuitos"

  2. EE.UU. intercepta al petrolero Veronica III en el océano Índico por violar bloqueo

  3. Incendio en Chile y Sucre obliga a suspender actividades en el centro de Guayaquil

  4. Amor en Carnaval: Rahab Villacrés y otros conocidos celebraron San Valentín

  5. Central obrera argentina activará el paro contra reforma laboral

LO MÁS VISTO

  1. Boom del oro en Ecuador: Fruta del Norte alcanzó récord de exportaciones en 2025

  2. Presidencia invertirá $113.319 en renovar tres baños en Carondelet

  3. Rediseñar 8 calles en las riberas del río Guayas, la oportunidad para proyecto mayor

  4. Nuevo cobro de basura: cómo afecta la tasa de recolección en departamentos de Quito

  5. Contraloría ordena control por marcha de Aquiles Álvarez

Te recomendamos