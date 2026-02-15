Universidad peruana otorga Doctor Honoris Causa a Guillermo Lasso

Expresidente ecuatoriano culminó gira regional en São Paulo y Lima, donde participó en foros académicos y empresariales

El expresidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, recibió la distinción de Doctor Honoris Causa otorgada por la Universidad de San Martín de Porres, en Perú. La ceremonia se realizó el pasado el jueves 12 de febrero, en un acto académico en el que se reconoció su trayectoria pública y su aporte al ámbito político y democrático.

La ceremonia se realizó en la capital peruana, a las 18:00, en el auditorio universitario Rubén Sanabria. Durante el acto, la academia resaltó el perfil académico y público del exmandatario ecuatoriano ante autoridades, docentes y estudiantes.

Argumentos del reconocimiento

La Universidad de San Martín de Porres también valoró “su aporte en los ámbitos de la política, la economía y la juventud”. Asimismo, destacó su participación como orador en foros internacionales, espacios en los que, según el propio exmandatario, promueve activamente la democracia, la libertad y el Estado de derecho.

LE INVITAMOS A LEER: Moradores alistan acción de protección por expropiaciones del Quinto Puente

RELACIONADAS Ecuador figura entre los países con mayor percepción de corrupción en América

Cpccs prevé designar en mes y medio al vocal suplente de la Judicatura Leer más

También, resaltaron su conducción económica durante la etapa de recuperación posterior a la pandemia de COVID-19. Señalaron que, en ese período, se adoptaron medidas orientadas a la reactivación productiva y al fortalecimiento de la estabilidad fiscal.

Además, destacaron su compromiso con la protección del medio ambiente y su lucha contra la desnutrición crónica infantil. Esta política fue impulsada durante su gobierno y, según se indicó, alcanzó resultados significativos en la reducción de ese indicador social.

Agenda académica en Lima

En Lima, Guillermo Lasso participó en el Programa de Educación Ejecutiva del Adam Smith Center for Economic Freedom, un espacio orientado al fortalecimiento institucional y al intercambio de experiencias de liderazgo en América Latina. Durante la jornada, se abordaron temas relacionados con gobernanza, libertad económica y desafíos democráticos en la región.

Con estas actividades, el exmandatario culminó su agenda internacional en São Paulo (Brasil) y Lima (Perú), desarrollada desde el lunes 9 de febrero. La gira estuvo centrada en la defensa de la democracia y en encuentros académicos y empresariales con actores relevantes de ambos países.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.