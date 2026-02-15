Cpccs prevé designar en mes y medio al vocal suplente de la Judicatura

Corte de Justicia debe enviar expedientes de postulantes hasta el 27 de febrero. Ciudadanos pueden postular para veeduría

En un mes y medio, Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, prevé que se designe al vocal suplente del Consejo de la Judicatura.

Aproximadamente en un mes y medio, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) designaría al vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Así lo confirmó Andrés Fantoni, titular del organismo, a EXPRESO, en función de los plazos establecidos en el Reglamento para la selección y designación de las y los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura.

Plazos y envío de expedientes

No obstante, el proceso arrancará una vez que la Corte Nacional de Justicia remita los expedientes completos de los tres postulantes. Para ello, la institución tiene un plazo de hasta 10 días contados desde la notificación, según precisó Andrés Fantoni. Es decir, el envío deberá concretarse hasta el viernes 27.

El pasado 13 de febrero, el Pleno del Cpccs conoció la terna enviada por la Corte. Este constituye uno de los pasos previos necesarios para avanzar con la verificación de requisitos y dar inicio a las siguientes fases del procedimiento de designación.

Los postulantes son Mercedes Caicedo Aldaz, conjueza nacional; Óscar Chamorro González, juez provincial; y María Fernanda Morejón Villavicencio, actual subdirectora nacional de Registros Públicos, entidad adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones. La terna fue remitida por Marco Rodríguez el 12 de febrero, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

Veeduría y participación ciudadana

De forma paralela, Andrés Fantoni indicó que el Cpccs también activó el mecanismo para conformar la Veeduría, cuya función es vigilar el proceso de selección y designación del vocal suplente del Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031.

Con esta decisión, se abrió formalmente la fase de participación ciudadana dentro del procedimiento. En ese contexto, la ciudadanía podrá inscribirse para integrar la Veeduría desde hasta el 27 de febrero.

Las inscripciones físicas para integrar la Veeduría se receptarán en la matriz del Cpccs, ubicada en Quito, así como en las delegaciones provinciales a escala nacional. La atención se realizará desde las 08:30 hasta las 17:00 del 27 de febrero de 2026, fecha límite para la entrega de la documentación. En el caso de Galápagos, se tomará en consideración el huso horario correspondiente para el cierre del proceso.

Etapas del proceso de designación

Una vez que la Corte Nacional de Justicia remita los expedientes de los postulantes, se activarán las siguientes etapas previstas en el reglamento. Estas fases estructuran el procedimiento hasta la designación del vocal suplente del Consejo de la Judicatura.

El proceso contempla, en primer lugar, la verificación de requisitos de admisibilidad y la respectiva resolución. Posteriormente, se abrirá la etapa de impugnación ciudadana, seguida de la presentación del informe de la veeduría y la exposición de los planes de trabajo por parte de los aspirantes; finalmente, se procederá con la designación.

Acción de protección de la vocal inhabilitada

Alexandra Villacís, vocal suplente de Mario Godoy que fue inhabilitada en el Consejo de la Judicatura, presentó el jueves 12 de febrero de 2026 una acción de protección con el objetivo de evitar la pérdida de su cargo. La medida judicial busca frenar cualquier decisión que formalice su separación definitiva del puesto.

Villacís adoptó esta decisión luego de que la Corte Nacional de Justicia enviara al Cpccs una terna para designar a su reemplazo.

La funcionaria sostuvo que “esta decisión no responde a un interés personal ni a una disputa de cargos”, sino que busca que un juez independiente de la Corte Constitucional del Ecuador “revise la legalidad de lo actuado”. Añadió que su acción constituye, además, una muestra de confianza en la independencia judicial y en el control constitucional.

