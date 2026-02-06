¿Cuánto dinero perdería Andrés Castillo tras suspensión por insultos en la Asamblea?

Andrés Castillo, legislador de Acción Democrática Nacional, fue suspendido por el Consejo de Administración Legislativa

El 6 de febrero, el legislador oficialista, Andrés Castillo, fue suspendido de la Asamblea Nacional, ya que descalificó a Comps Córdova, asambleísta de la Revolución Ciudadana, en la sesión No. 057.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió sancionar al asambleísta oficialista Andrés Castillo, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), con 30 días de suspensión sin remuneración, luego del altercado verbal que protagonizó con el legislador correísta Comps Córdova durante una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional.

El incidente ocurrió el 6 de enero de 2026, en la sesión No. 057, mientras se debatía el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Repetición. Durante su intervención, Castillo emitió expresiones dirigidas a su colega que generaron reclamos inmediatos de la bancada de la Revolución Ciudadana.

Entre sus declaraciones, el legislador señaló: “Mi santa madre decía: Hijito, cuando estás dale y dale y dale al burro, el burro se curte y ya no te obedece nunca (...). Hoy vamos a hablar técnicamente, don Comps. Yo sé que es muy alto hablarle a usted esto, porque usted no entiende, pero de todas maneras vamos a hablar de estos temas”.

Tras las protestas de los asambleístas correístas, Castillo añadió: “No se pongan bravos (...), ¿ahora entendemos el término curtidos? Ahora entendemos”.

Córdova presentó posteriormente una queja ante el CAL, señalando que las expresiones del oficialista buscaban “denigrar su honra y hacerle de menos” y afirmando que no estaba dispuesto a “aguantar y soportar insultos”.

La sanción y la multa económica

Tras analizar el caso, el CAL —de mayoría oficialista— determinó aplicar la suspensión de 30 días sin sueldo, sanción contemplada en el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que tipifica como falta grave agredir verbalmente a otro legislador.

La medida implica una sanción económica directa. De acuerdo con la información oficial de la Asamblea Nacional, la remuneración mensual básica de un asambleísta es de aproximadamente $ 4.759, monto que el legislador dejará de percibir durante el periodo de suspensión.

Reacciones de autoridades y legisladores

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, señaló en su cuenta de X que la decisión “responde a un principio claro: las normas existen para todos y el debate democrático debe sostenerse siempre con altura y respeto”.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió sancionar con 30 días de suspensión sin remuneración al asambleísta Andrés Castillo, tras la queja presentada por el legislador Comps Córdova pic.twitter.com/BojQzXNJ0K — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) February 6, 2026

Hasta el momento, ni Castillo ni Córdova han emitido nuevos pronunciamientos públicos tras la resolución del CAL. Paralelamente, el legislador oficialista había solicitado participar en el proceso de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, aunque no ha asistido a las sesiones convocadas por la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez.

