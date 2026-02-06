¿Por qué la versión del juez Carlos Serrano es clave en el juicio político a Godoy?

El juez Serrano, que actualmente se encuentra fuera del país, comparece ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea

Desde la mañana de este 6 de febrero de 2026, el juez anticorrupción Carlos Serrano comparece ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en el marco del juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

La comparecencia se concretó tras dos intentos fallidos previos, en los que el magistrado fue convocado por los asambleístas correístas proponentes del juicio político, pero no pudo asistir por encontrarse fuera del país y no contar con los accesos necesarios para participar de forma telemática.

Hasta el cierre de esta nota, el juez Serrano ya culminó su comparecencia ante la mesa de Fiscalización, que se extendió por alrededor de dos horas. La comisión también recibirá al juez Christian Fierro y al asambleísta de ADN, Eckenner Recalde.

#AHORA | En la Comisión de Fiscalización empieza la comparecencia del juez anticorrupción Carlos Serrano. Él denunció presiones el caso Euro 2024. Dice que el tema que tratará va más allá de los intereses de cada fuerza política. pic.twitter.com/vDh4VfRfGe — Diario Expreso (@Expresoec) February 6, 2026

La importancia del testimonio de Carlos Serrano en el juicio político a Godoy

El testimonio del juez anticorrupción Carlos Serrano se perfila como una pieza clave en el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, luego de que las denuncias de presuntas presiones en su contra dieran origen al proceso impulsado por el correísmo.

Este caso comenzó a tomar forma en diciembre de 2025, cuando el abogado Felipe Rodríguez denunció, a través de una columna de opinión, el caso del juez Serrano, quien habría sido presionado por el entonces director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, Henry Gaibor.

De acuerdo con la denuncia de Rodríguez, que luego fue ratificada por el propio juez Serrano, el exdirector Gaibor solicitó a Serrano que “le preste atención” a la defensa del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, procesado en el caso Euro 2024.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Matthew Herrera/EXPRESO

El juez Carlos Serrano cuestionó a Mario Godoy en la Asamblea Nacional

El juez Carlos Serrano ratificó su denuncia durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional: "Henry Gaibor ejerció presión sobre mí en el caso Euro 2024", dijo ante la mesa legislativa, que contaba con la presencia del propio Mario Godoy.

Serrano también recordó que las presiones estuvieron acompañados de hechos violentos, como el coche bomba colocado cerca del Complejo Judicial Norte, donde tenía su oficina, y del restaurante donde solía desayunar y almorzar.

El juez Carlos Serrano también lanzó dardos a Godoy, señalando que nunca se puso de su lado, como víctima. Además, que la deposición de que haga teletrabajo no tuvo relación alguna con las amenazas en su contra, sino para que se conecte a la audiencia del caso Triple A, en la que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está siendo procesado por comercio irregular de combustibles.

