Carlos Serrano en juicio a Godoy: “Gaibor ejerció presión sobre mí en caso Euro 2024”

El juez anticorrupción Carlos Serrano compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea durante el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

El juez anticorrupción Carlos Serrano se pronunció públicamente sobre su denuncia de presiones en el caso Euro 2024, en el que se juzgó al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Este 6 de febrero de 2026, Serrano compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, como parte del proceso de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

El magistrado inició su intervención con una advertencia: “No vengo a perjudicar ni a favorecer a nadie”. Señaló que es consciente de que cada fuerza política en la Asamblea tiene intereses propios, pero aseguró que la denuncia que presentó va más allá de esos cálculos y se relaciona directamente con la independencia judicial.

En ese contexto, Serrano afirmó que en noviembre de 2025 “el señor Henry Gaibor ejerció presión sobre mí en el caso Euro 2024. Este es un hecho que fue público mediante una columna de opinión presentada por el doctor Felipe Rodríguez”.

El juez anticorrupción hizo un repaso de los hechos previos. Recordó el coche bomba colocado cerca del Complejo Judicial Norte y dijo que el artefacto fue ubicado a pocos metros del restaurante donde solía desayunar.

También relató que se le “congeló el cuerpo” cuando se enteró de que ya no contaba con protección policial. Tras ello, explicó que tuvo que adoptar medidas extremas para cuidarse en los más mínimos detalles. “Me sentí desprotegido”, mencionó. En otro momento de su testimonio, señaló que llegó a trasladarse en taxis y a utilizar prendas para cubrir su rostro.

Cuestionamientos a Godoy

Declaración de el exJuez Carlos Serrano vía telemática. Matthew Herrera

Una parte de la intervención de Serrano estuvo dedicada a responder las declaraciones de Mario Godoy durante su primera comparecencia en la Asamblea, el pasado 5 de enero de 2026. En esa ocasión, el presidente de la Judicatura puso en duda la calidad probatoria del audio que circuló sobre Gaibor y cuestionó el trabajo del juez.

El oficialismo ya no disimula: Godoy es uno de los suyos Leer más

Serrano sostuvo que el titular de la Judicatura optó por cuestionarlo, en lugar de ponerse en el lugar de la víctima. También se refirió a las declaraciones de Godoy sobre el sufrimiento que el caso le habría provocado. Al respecto, señaló: “Dice que ha sufrido mucho él y su familia. Quisiera informarle que el sufrimiento es mínimo frente al sufrimiento que yo he vivido. Estoy exiliado. Estoy intentando empezar de cero”.

Sobre el caso Triple A

El caso que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el que se investiga el presunto delito de comercialización ilegal de combustible, volvió a mencionarse en la comisión. Serrano explicó que el teletrabajo que le fue concedido no tuvo relación con medidas de seguridad, sino con la necesidad de conectarse a la audiencia de juicio convocada para el 24 de diciembre de 2025.

Claves de lo que dijo Carlos Serrano:

Aseguró que el abogado Henry Gaibor ejerció presión sobre él en noviembre de 2025 durante el caso Euro 2024, señalando que la denuncia está relacionada con la defensa de la independencia judicial.

Relató que se sintió desprotegido tras perder su seguridad policial, lo que lo obligó a tomar medidas personales de resguardo, incluso trasladarse en taxis y ocultar su identidad.

Criticó al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por cuestionar su actuación en lugar de respaldar a quien, según dijo, fue víctima de presiones dentro del proceso judicial.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí