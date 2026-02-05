Juicio a Mario Godoy: el caso Triple A aterrizó en Fiscalización

En el tercer día de la actuación de la prueba dentro del proceso de juicio político en contra del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, se conoció que el juez anticorrupción Carlos Serrano solicitó ser escuchado vía telemática. Además, en medio del testimonio del abogado Ramiro García, los asambleístas de ADN y la defensa de Godoy pusieron sobre la mesa el caso Triple A.

Este 5 de febrero de 2026 continuaron los testimonios de los comparecientes convocados por los legisladores de la Revolución Ciudadana Viviana Veloz, Liliana Durán, Franklin Samaniego, Raúl Chávez y Xavier Lasso. Esto ocurrió después de que la tarde del 4 de febrero de 2026 se suspendiera la reinstalación de la sesión que había iniciado la mañana de ese mismo día.

El llamado al juez Carlos Serrano

Antes de continuar con las preguntas al abogado Ramiro García, el asambleísta Raúl Chávez informó que recibieron un mensaje del juez anticorrupción Carlos Serrano, en el que solicitaba que su intervención se realice vía telemática. EXPRESO pudo conocer que se prevé que la comparecencia del magistrado se concrete la próxima semana, considerando que la actuación de la prueba está prevista hasta el martes 10 de febrero de 2026.

Con fecha 5 de febrero, Raúl Chávez envió un oficio dirigido al presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, en el que solicitó el enlace para la comparecencia.

Carlos Serrano fue el juez que denunció presiones desde altas esferas del Consejo de la Judicatura en el caso Euro 2024, en el que se juzgó al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Existe un audio que da cuenta de una conversación entre Serrano y el exdirector de la Judicatura, y hombre cercano a Godoy, Henry Gaibor. En ese registro, Gaibor le pide poner atención especial a la defensa del ciudadano serbio.

El caso Triple A aterrizó en la Comisión de Fiscalización

El martes 4 de febrero de 2026, Godoy se refirió ante los medios a la actuación de los testigos. Dijo: "Se resume con la primera intervención del abogado García. Él viene en calidad de abogado del señor Aquiles Álvarez. Eso ya dice mucho".

Este 5 de febrero, en una primera fase de la comparecencia, García respondió a las preguntas de los asambleístas del correísmo sobre las diferencias en los estándares entre un proceso penal y un juicio político. Luego, cuando se dio paso a las preguntas de los integrantes de la comisión, los legisladores oficialistas centraron el debate en el caso Triple A. El asambleísta Luiggi García llegó a preguntarle si Ramiro García actuaba en el proceso de juicio político contra Godoy en calidad de abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Incluso le consultó si su defensa al alcalde era de carácter técnico o político.

Minutos después, la legisladora María Paula Villacreces (ADN) insistió en la relación entre Ramiro García y el caso Triple A. Dicho caso tiene que ver con la acusación de comercialización ilegal de combustible.Más tarde, el abogado de Godoy, Stalin Raza dijo que el testimonio de Ramiro García debía ser desestimado porque existe un claro conflicto de interés.

Las pruebas de Godoy

El martes 2 de febrero de 2026, Godoy debía presentar sus pruebas documentales. Sin embargo, argumentó que el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura, que él preside, no habían respondido a los pedidos de información formulados como parte del anuncio de sus pruebas. Esto provocó la suspensión de la sesión y se acordó que, una vez que esa documentación llegara, Godoy actuaría su prueba.

Ferdinan Álvarez señaló este 5 de febrero de 2026 que dichas respuestas ya habían sido remitidas. "Con aquello yo entendería que mañana vamos a evacuar la prueba del señor Godoy. "Una vez evacuada la prueba documental y testimonial nos reuniremos como bancada para tomar una decisión", indicó Álvarez.

